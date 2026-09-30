1,2 milyar Euro yatırım yapacak

29 Ekim 2018’de hizmete giren İstanbul Havalimanı hızlı büyümesini sürdürüyor. İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi, artan yolcu kapasitesiyle birlikte yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak 890 milyon Euro’ya dördüncü pist yatırımını devreye alan İGA’nın hedefi artan yolcu sayısına paralel olarak 2030 yılına kadar 1,2 milyar Euro daha yatırım yapmak. İGA Genel Müdürü Selahattin Bilgen, yolcu trafiğinin daha erken oluşmasına bağlı olarak takvimin daha da öne kaydırılabileceğini söylüyor.

Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından

Avrupa'da ilk sırada

İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 84,4 milyon yolcu sayısına ulaştı. 2026 yılında bölgede yaşanan savaşın olumsuz etkisine rağmen, özellikle Çin pazarında yapılan çalışmaların etkisiyle artan uçuş sayısı sayesinde 86 milyon yolcunun yakalanması bekleniyor. Selahattin Bilgen, “Jeopolitik şoklara rağmen yolcu sayısında artış yaşanması, iş modelinin dayanıklılığına işaret ediyor. Bu şoklar olmasaydı hedefimiz 89 milyon yolcuydu. Lonra Heathrow, 20 yıldır Avrupa’da birinciydi, onları geçtik. İstanbul Havalimanı’nın yolcu trafiğinde Heathrow’u geride bırakması, uluslararası medyada da geniş yankı buldu” diyor.

Selahattin Bilgen

Ekonomiye katkısı

Havacılık bağlantısındaki artışla birlikte ticaret, turizm, gelir ve yeni seyahat talebi arasında birbirini besleyen bir büyüme döngüsünün olduğunu söyleyen Bilgen’in verdiği bilgiye göre havacılık bağlantısındaki yüzde 10’luk artış GSMH’yi yüzde 0,5 oranında büyütüyor. İGA İstanbul Havalimanı’yla bağlantılı doğrudan ve dolaylı ekonomik faaliyetlerin 2024 itibarıyla Türkiye ekonomisine katkısı 24,2 milyar dolara, diğer bir ifadeyle milli gelirin yaklaşık yüzde 2,2’sine ulaştı. İGA İstanbul Havalimanı’nın açıldığı günden bu yana millî ekonomiye sunduğu katkı da her geçen yıl yükseliyor.

Selahattin Bilgen, yolcu kapasitesinin yanında kargo kapasitesine de dikkat çekiyor ve İstanbul Havalimanı’nın geniş uluslararası uçuş olmasının kargonun büyük bir coğrafyaya hızla dağıtılabilmesi açısından temel avantaj olduğunu söylüyor. Bilgen’e göre FedEx, DHL ve UPS’in İstanbul’da bulunması ve yeni yatırımlar yapması, havalimanının bölgesel kargo merkezi olma gücüne işaret ediyor.