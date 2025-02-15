BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.756,73 ve en yüksek 9.983,21 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,29 artarak 11.609,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.024,99 puan, sanayi endeksi yüzde 1,51 düşüşle 12.507,54 puan, teknoloji endeksi yüzde 5,27 düşüşle 14.103,72 puan oldu.

MARGUN ENERJİ, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96 ile Margun Enerji oldu.

Margun Enerji'yi, yüzde 9,44 ile Tekfen Holding ve yüzde 8,52 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,25 ile CVK Maden, yüzde 10,68 ile Astor Enerji ve yüzde 9,17 ile Kontrolmatik Teknoloji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 541 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 115 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 405 milyar 236 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,57 değer kazanarak 23 bin 78 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,66 artışla 36,2170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,86 artışla 38,0150 lira oldu.

Geçen hafta 44,7700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03 değer kazanarak 45,6800 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 artışla 40,3200 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.321,00 3.407,00 2,59 14,52 Cumhuriyet 20.180,00 22.500,00 23.078,00 2,57 14,36 ABD Doları 35,3580 35,9810 36,2170 0,66 2,43 Avro 36,7510 37,3210 38,0150 1,86 3,44 İngiliz Sterlini 44,3080 44,7700 45,6800 2,03 3,10 İsviçre Frangı 39,0410 39,6100 40,3200 1,79 3,28

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,77, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü artarken, en fazla yükselen yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,32 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken tek gerileyen fon yüzde 0,05 ile "Devlet Katkısı" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,77 1385 250 Borsa Yatırım Fonları 0,91 19 3 Borçlanma Araçları Fonları 0,34 58 18 Fon Sepeti Fonları 0,74 74 5 Hisse Senedi Fonları 0,32 98 41 Karma ve Değişken Fonlar 0,45 113 36 Katılım Fonları 1,07 55 6 Kıymetli Maden Fonları 3,32 18 0 Para Piyasası Fonları 0,78 65 0 Serbest Fon 0,85 904 144 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 0,61 321 60 Başlangıç Fonları 0,70 10 0 Borçlanma Araçları 0,07 26 19 Değişken 0,59 130 10 Devlet Katkısı -0,05 6 6 Endeks 0,41 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,51 14 2 Hisse Senedi 0,60 24 8 Karma 0,96 8 1 Katılım 0,46 26 6 Kıymetli Madenler 4,32 14 0 OKS Katılım 0,49 22 2 OKS Standart 0,10 8 2 Para Piyasası 0,66 13 0 Standart 0,09 10 3 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,89 3 0

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 33,80 ile Allbatross Portföy Atlas Serbest Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 6,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON 0,77235 33,80 ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,63675 26,82 TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 48,0074 25,04 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,61928 17,17 HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 211,935 17,01 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 0,71747 16,02 PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,86951 15,53 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 392,493 15,06 ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,67999 14,78 GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON 2,83696 12,24 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,37701 6,99 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,19874 6,70 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,41273 5,96 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,39798 5,44 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,34198 5,11 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03866 4,53 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,37653 4,17 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,23404 4,05 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03422 3,73 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,42846 3,71

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 14,83 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,08'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: