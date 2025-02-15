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BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. BIST 100 endeksi ise haftayı ortalama yüzde 0,74 kayıpla tamamladı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün enleri:

15 Şubat 2025 | 11:31
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.756,73 ve en yüksek 9.983,21 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,29 artarak 11.609,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.024,99 puan, sanayi endeksi yüzde 1,51 düşüşle 12.507,54 puan, teknoloji endeksi yüzde 5,27 düşüşle 14.103,72 puan oldu.

MARGUN ENERJİ, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96 ile Margun Enerji oldu.

Margun Enerji'yi, yüzde 9,44 ile Tekfen Holding ve yüzde 8,52 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,25 ile CVK Maden, yüzde 10,68 ile Astor Enerji ve yüzde 9,17 ile Kontrolmatik Teknoloji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 541 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 115 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 405 milyar 236 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,57 değer kazanarak 23 bin 78 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,66 artışla 36,2170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,86 artışla 38,0150 lira oldu.

Geçen hafta 44,7700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03 değer kazanarak 45,6800 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 artışla 40,3200 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.321,003.407,002,5914,52
Cumhuriyet20.180,0022.500,0023.078,002,5714,36
ABD Doları35,358035,981036,21700,662,43
Avro36,751037,321038,01501,863,44
İngiliz Sterlini44,308044,770045,68002,033,10
İsviçre Frangı39,041039,610040,32001,793,28

YATIRIM FONLARI

 Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,77, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü artarken, en fazla yükselen yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,32 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken tek gerileyen fon yüzde 0,05 ile "Devlet Katkısı" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları0,771385250
Borsa Yatırım Fonları0,91193
Borçlanma Araçları Fonları0,345818
Fon Sepeti Fonları0,74745
Hisse Senedi Fonları0,329841
Karma ve Değişken Fonlar0,4511336
Katılım Fonları1,07556
Kıymetli Maden Fonları3,32180
Para Piyasası Fonları0,78650
Serbest Fon0,85904144
Haftalık Emeklilik Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları0,6132160
Başlangıç Fonları0,70100
Borçlanma Araçları0,072619
Değişken0,5913010
Devlet Katkısı-0,0566
Endeks0,4131
Fon Sepeti Fonu0,51142
Hisse Senedi0,60248
Karma0,9681
Katılım0,46266
Kıymetli Madenler4,32140
OKS Katılım0,49222
OKS Standart0,1082
Para Piyasası0,66130
Standart0,09103
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8930

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 33,80 ile Allbatross Portföy Atlas Serbest Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 6,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON0,7723533,80
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,6367526,82
TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON48,007425,04
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,6192817,17
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)211,93517,01
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON0,7174716,02
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,8695115,53
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)392,49315,06
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,6799914,78
GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON2,8369612,24
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,377016,99
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,198746,70
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,412735,96
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,397985,44
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,341985,11
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,038664,53
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,376534,17
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,234044,05
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,034223,73
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,428463,71

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 14,83 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,08'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON27,448473-14,83
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON0,806333-13,46
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON11,401777-13,36
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,231137-11,60
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,211183-10,28
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,992865-9,34
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,413348-8,44
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,329348-7,29
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,068384-5,84
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON1,035226-5,50
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,01603-2,08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,044569-1,55
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,074662-1,54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,421926-1,03
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,21319-0,96
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,080651-0,84
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,174065-0,82
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,10995-0,81
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,169318-0,75
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU  

 

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