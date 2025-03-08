BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,78 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.748,03 ve en yüksek 10.556,78 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 7,71 yükselerek 12.621,59 puan, hizmetler endeksi yüzde 7,08 değer kazancıyla 10.272,40 puan, sanayi endeksi yüzde 7,13 artışla 13.007,43 puan, teknoloji endeksi yüzde 12,02 primle 17.263,88 puan oldu.

DOĞUŞ OTOMOTİV EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,61 ile Doğuş Otomotiv oldu.

Doğuş Otomotiv’i yüzde 20,50 ile Mia Teknoloji ve yüzde 18,64 ile Altınay Savunma izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 2,02 ile Trabzonspor, yüzde 1,51 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 1,31 ile Anadolu Sigorta olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 595 milyar 980 milyon lirayla Garanti BBVA, 493 milyar 392 milyon lirayla ASELSAN ve 463 milyar 335 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 23 bin 170 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 36,4480 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,19 yükselişle 39,5810 lira oldu.

Geçen hafta 46,0010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,3 değer kazanarak 47,0600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,45 primle 41,4600 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.340,00 3.418,00 2,34 14,89 Cumhuriyet 20.180,00 22.630,00 23.170,00 2,39 14,82 ABD Doları 35,3580 36,5130 36,4480 -0,18 3,08 Avro 36,7510 37,9910 39,5810 4,19 7,70 İngiliz Sterlini 44,3080 46,0010 47,0600 2,30 6,21 İsviçre Frangı 39,0410 40,4700 41,4600 2,45 6,20

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,76, BES fonları yüzde 2,8 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü kazandırırken bunlar arasında en fazla yükselen yüzde 5,92 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarının da tümü kazandırırken en fazla yükseliş yüzde 6,91 ile "Endeks"te görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,76 1440 218 Borsa Yatırım Fonları 5,92 22 1 Borçlanma Araçları Fonları 0,62 75 2 Fon Sepeti Fonları 1,25 63 16 Hisse Senedi Fonları 5,59 135 7 Karma ve Değişken Fonlar 1,54 116 34 Katılım Fonları 1,03 59 4 Kıymetli Maden Fonları 1,49 18 0 Para Piyasası Fonları 0,83 66 0 Serbest Fon 1,51 908 155 Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Emeklilik Fonları 2,80 370 12 Başlangıç Fonları 0,79 10 0 Borçlanma Araçları 0,68 43 2 Değişken 3,51 136 5 Devlet Katkısı 3,61 12 0 Endeks 6,91 4 0 Fon Sepeti Fonu 1,97 14 2 Hisse Senedi 6,00 31 1 Karma 1,55 7 2 Katılım 3,05 32 0 Kıymetli Madenler 0,80 14 0 OKS Katılım 1,63 24 0 OKS Standart 2,11 10 0 Para Piyasası 0,79 13 0 Standart 2,25 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,70 3 0

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 26,7 ile ​​​​​​​Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik Ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 9,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,69325 26,70 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 1,06291 17,36 DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 145,645 14,38 ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,46575 12,83 AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,13872 12,80 NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,71192 12,46 NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 9,95549 12,39 ALLBATROSS PORTFÖY VENÜS SERBEST ÖZEL FON 1,48156 12,38 HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 4,04107 12,36 ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 1,1408 11,58 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,67287 9,37 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,45158 9,30 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,14925 8,04 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,38647 7,97 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,43586 7,92 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,19117 7,90 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,02238 7,83 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,15312 7,78 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,34351 7,53 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,11199 7,51

KAYBETTİRENLER

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 29,68 ile Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,73'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: