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BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 8,78 kazançla tamamladı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün 'en'leri:

08 Mart 2025 | 11:28
Son Güncellenme: 08 Mart 2025 | 11:40
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,78 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.748,03 ve en yüksek 10.556,78 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 7,71 yükselerek 12.621,59 puan, hizmetler endeksi yüzde 7,08 değer kazancıyla 10.272,40 puan, sanayi endeksi yüzde 7,13 artışla 13.007,43 puan, teknoloji endeksi yüzde 12,02 primle 17.263,88 puan oldu.

DOĞUŞ OTOMOTİV EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,61 ile Doğuş Otomotiv oldu.

Doğuş Otomotiv’i yüzde 20,50 ile Mia Teknoloji ve yüzde 18,64 ile Altınay Savunma izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 2,02 ile Trabzonspor, yüzde 1,51 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 1,31 ile Anadolu Sigorta olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 595 milyar 980 milyon lirayla Garanti BBVA, 493 milyar 392 milyon lirayla ASELSAN ve 463 milyar 335 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 23 bin 170 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 36,4480 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,19 yükselişle 39,5810 lira oldu.

Geçen hafta 46,0010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,3 değer kazanarak 47,0600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,45 primle 41,4600 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.340,003.418,002,3414,89
Cumhuriyet20.180,0022.630,0023.170,002,3914,82
ABD Doları35,358036,513036,4480-0,183,08
Avro36,751037,991039,58104,197,70
İngiliz Sterlini44,308046,001047,06002,306,21
İsviçre Frangı39,041040,470041,46002,456,20

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,76, BES fonları yüzde 2,8 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü kazandırırken bunlar arasında en fazla yükselen yüzde 5,92 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarının da tümü kazandırırken en fazla yükseliş yüzde 6,91 ile "Endeks"te görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları1,761440218
Borsa Yatırım Fonları5,92221
Borçlanma Araçları Fonları0,62752
Fon Sepeti Fonları1,256316
Hisse Senedi Fonları5,591357
Karma ve Değişken Fonlar1,5411634
Katılım Fonları1,03594
Kıymetli Maden Fonları1,49180
Para Piyasası Fonları0,83660
Serbest Fon1,51908155
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Emeklilik Fonları2,8037012
Başlangıç Fonları0,79100
Borçlanma Araçları0,68432
Değişken3,511365
Devlet Katkısı3,61120
Endeks6,9140
Fon Sepeti Fonu1,97142
Hisse Senedi6,00311
Karma1,5572
Katılım3,05320
Kıymetli Madenler0,80140
OKS Katılım1,63240
OKS Standart2,11100
Para Piyasası0,79130
Standart2,25130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,7030

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 26,7 ile ​​​​​​​Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik Ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 9,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,6932526,70
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1,0629117,36
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)145,64514,38
ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,4657512,83
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,1387212,80
NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,7119212,46
NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON9,9554912,39
ALLBATROSS PORTFÖY VENÜS SERBEST ÖZEL FON1,4815612,38
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON4,0410712,36
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON1,140811,58
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,672879,37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,451589,30
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,149258,04
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,386477,97
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,435867,92
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,191177,90
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,022387,83
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,153127,78
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,343517,53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,111997,51
   

KAYBETTİRENLER

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 29,68 ile Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,73'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)41,893436-29,68
AZİMUT PORTFÖY CRASSULA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,548175-28,06
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,809193-20,10
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,620409-18,76
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,936951-18,58
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,941896-17,32
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10,461116-17,27
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,389087-15,81
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON0,913757-9,66
PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,047104-9,59
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,260144-5,73
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,270468-2,81
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,208746-1,90
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,005922-1,63
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,33356-1,22
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,197786-1,13
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010405-0,29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,137739-0,16
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,074342-0,14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,22958-0,10

 

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