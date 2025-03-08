Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 71.27 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 48.22 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.78 yükselişle 10,507 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 289 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 125.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 68.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 107.61 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 266.40 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 10,424 ve 10,341 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,573 ve 10,640 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35.87 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



YÜKSELİŞTE

145.7 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 145.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 156.45 seviyesine yönelebilir. 145.7 seviyesinin altına sarkmalarda ise 128.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 128.00-116.00

Satım aralığı: 149.00-131.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



ÇİMSA



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 43.58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 48.52 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 51.19 seviyesine yönelebilir. 48.52 seviyesinin altında kapanışlarda 45.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 45.75-43.75

Satım aralığı: 48.75-49.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



ENERJİSA ENERJİ



YÜKSELİŞTE

65.75 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 65.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 70.35 seviyesine yönelebilir. 65.75 seviyesinin altına sarkmalarda ise 60.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.50-56.00

Satım aralığı: 67.00-60.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.



ENKA İNŞAAT

54.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 54.7 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 46.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 46.75-43.75Satım aralığı: 50.50-55.50Endeks Ağırlığı (%): 1.31Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.022 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 131.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 154.35 seviyesindeki dirence yönelebilir. 141.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 131.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 131.00-130.00

Satım aralığı: 147.00-142.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



GÜBRE FABRİK.



ALICILAR GÜÇLÜ

279.25 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 328.13 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 300 seviyesinin altına kayması halinde ise 275.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 275.00-255.00

Satım aralığı: 312.50-277.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



T. HALK BANKASI

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 19.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.42 seviyesindeki dirence yönelebilir. 21.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 19.40-18.60Satım aralığı: 22.30-22.40Endeks Ağırlığı (%): 0.45Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



ALICILAR GÜÇLÜ

67.15 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 75.60 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 72 seviyesinin altına kayması halinde ise 69.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 69.00-68.00

Satım aralığı: 72.00-73.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 38.8 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 34.50 seviyesinde bulunurken direnç 40.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.50-33.50

Satım aralığı: 39.00-37.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.039 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.16 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.61 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 5.70 seviyesine yönelebilir. 5.61 seviyesinin altında kapanışlarda 5.18 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 5.18-5.03Satım aralığı: 5.43-5.73Endeks Ağırlığı (%): 0.19Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

28.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 25.24 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 26.50-25.25

Satım aralığı: 27.50-28.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.03

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.159 puan azaldı.



PETKİM



ALICILAR GÜÇLÜ

16.34 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 18.69 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 17.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16.70-16.40

Satım aralığı: 17.80-17.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



REEDER TEKNOLOJİ

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 11.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.02 seviyesindeki dirence yönelebilir. 12.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 11.60-11.00Satım aralığı: 12.40-13.20Endeks Ağırlığı (%): 0.14Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 38.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 40.32 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 42.26 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 37.14 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39.00-38.00

Satım aralığı: 40.25-39.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 69.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 74.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 77.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 69.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 69.00-66.50

Satım aralığı: 77.50-78.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



TÜPRAŞ



ALICILAR GÜÇLÜ

125.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 145.95 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 139.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 130.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 130.00-129.00

Satım aralığı: 139.00-138.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.067 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 27.66 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 29.93 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25.75-25.25

Satım aralığı: 28.50-28.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.