Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 71.27 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 48.22 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.78 yükselişle 10,507 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 289 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 125.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 68.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 107.61 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 266.40 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 10,424 ve 10,341 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,573 ve 10,640 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35.87 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
YÜKSELİŞTE
145.7 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 145.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 156.45 seviyesine yönelebilir. 145.7 seviyesinin altına sarkmalarda ise 128.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 128.00-116.00
Satım aralığı: 149.00-131.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.48
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.
ÇİMSA
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 43.58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 48.52 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 51.19 seviyesine yönelebilir. 48.52 seviyesinin altında kapanışlarda 45.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 45.75-43.75
Satım aralığı: 48.75-49.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.70
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.
ENERJİSA ENERJİ
YÜKSELİŞTE
65.75 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 65.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 70.35 seviyesine yönelebilir. 65.75 seviyesinin altına sarkmalarda ise 60.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 60.50-56.00
Satım aralığı: 67.00-60.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
ATAKTA
54.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 54.7 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 46.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 46.75-43.75
Satım aralığı: 50.50-55.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.31
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.022 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 131.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 154.35 seviyesindeki dirence yönelebilir. 141.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 131.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 131.00-130.00
Satım aralığı: 147.00-142.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.77
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.
GÜBRE FABRİK.
ALICILAR GÜÇLÜ
279.25 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 328.13 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 300 seviyesinin altına kayması halinde ise 275.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 275.00-255.00
Satım aralığı: 312.50-277.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.74
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 19.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.42 seviyesindeki dirence yönelebilir. 21.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 19.40-18.60
Satım aralığı: 22.30-22.40
Endeks Ağırlığı (%): 0.45
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.
MAVİ GİYİM
ALICILAR GÜÇLÜ
67.15 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 75.60 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 72 seviyesinin altına kayması halinde ise 69.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 69.00-68.00
Satım aralığı: 72.00-73.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.71
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.
MİA TEKNOLOJİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olan hissenin 38.8 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 34.50 seviyesinde bulunurken direnç 40.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 34.50-33.50
Satım aralığı: 39.00-37.25
Endeks Ağırlığı (%): 0.37
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.039 puan arttı.
ODAŞ ELEKTRİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.16 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.61 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 5.70 seviyesine yönelebilir. 5.61 seviyesinin altında kapanışlarda 5.18 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 5.18-5.03
Satım aralığı: 5.43-5.73
Endeks Ağırlığı (%): 0.19
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.
OYAK ÇİMENTO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
28.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 25.24 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 26.50-25.25
Satım aralığı: 27.50-28.75
Endeks Ağırlığı (%): 1.03
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.159 puan azaldı.
PETKİM
ALICILAR GÜÇLÜ
16.34 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 18.69 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 17.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16.70-16.40
Satım aralığı: 17.80-17.40
Endeks Ağırlığı (%): 0.71
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.
REEDER TEKNOLOJİ
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 11.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.02 seviyesindeki dirence yönelebilir. 12.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 11.60-11.00
Satım aralığı: 12.40-13.20
Endeks Ağırlığı (%): 0.14
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.
ŞOK MARKETLER TİCARET
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 38.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 40.32 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 42.26 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 37.14 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 39.00-38.00
Satım aralığı: 40.25-39.25
Endeks Ağırlığı (%): 0.42
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 69.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 74.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 77.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 69.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 69.00-66.50
Satım aralığı: 77.50-78.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.46
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ALICILAR GÜÇLÜ
125.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 145.95 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 139.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 130.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 130.00-129.00
Satım aralığı: 139.00-138.00
Endeks Ağırlığı (%): 4.41
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.067 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 27.66 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 29.93 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 25.75-25.25
Satım aralığı: 28.50-28.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.