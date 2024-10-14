BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,03 puan azalarak 8.699,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.680,72 puanı, en yüksek 8.887,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 8.699,19 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,91 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,12, hizmetler endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 2,56 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 159,83 puan ve yüzde 1,62 kayıpla 9.724,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Almanya'da perakende satışlar ve Zew ekonomik güven endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.650 ve 8.600 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 647 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 647 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 3 milyon 40 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi de yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1795 lira, satışta 34,3164 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1386 lira, satışta 34,2754 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 77,4 dolardan işlem görüyor.