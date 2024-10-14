Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Bugün geri alım yaptığını duyuran 18 şirket

Borsa İstanbul'da saat 20.37 itibarıyla bugünkü pay geri alım işlemlerine ilişkin KAP'a açıklama yapan şirketler şöyle: (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir)



1-FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,20 TL -7,40 TL (Ağırlıklı ortalama 7,30 TL) fiyat aralığından 150.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.050.000 TL'ye (2.050.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,01394'dür.

2- İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR)- IZDMC PAYLARI

Açıklama şöyle: 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,11 TL–5,15 TL (ortalama 5,140 TL) fiyat aralığından toplam 631.147,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 14.10.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 63.445.166,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,230 olmuştur.

3- TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

Açıklama şöyle: 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 136,50 TL – 136,60 TL fiyat aralığından (136,55 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 4.000 TL nominal değerli TABGD payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0138'e ulaşmıştır.

4- ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 14 Haziran 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 7 Ekim 2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 14 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 41,96 TL'lik fiyattan toplam 6.000 TL nominal değerli ATAKP payları Şirketimizce geri alınmıştır.

5- ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 82,95 TL - 82,30 TL (ağırlıklı ortalama 82,63 TL) fiyat aralığından toplam 120.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.927.343 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,822'dir.

6- CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)

Açıklama şöyle: 08.10.2024 ve 09.10.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 14.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 14.10.2024 tarihinde 10,00 - 10,04 TL fiyat aralığından toplam 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 2.000.000 adete ulaşmıştır.

7- DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD)

Açıklama şöyle: 21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 14.10.2024 tarihinde 10,69-11,00 TL fiyat aralığından (ort. fiyat : 10,88 TL) 133.908 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 14.10.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 8.220.185 adet ve toplam maliyeti 110.869.842,44-TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %4,44'dür.

8- INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 14.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 14.10.2024 tarihinde 298,00 TL - 300,00 TL fiyat aralığından 3.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 872.611 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4654)

9- VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Açıklama şöyle: 14.10.2024 tarihinde 281,25 TL - 285,00 TL fiyat aralığından 5.878 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.294.369 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,7062)

10- ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 14.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 14.10.2024 tarihinde 29,80 - 30,04 TL fiyat aralığından toplam 220.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 12.995.000 adete ulaşmıştır.

11- KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 14.10.2024 tarihinde 2,0800 - 2,1300 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1066 TL) 282.081 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 25.109.624 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,16)

12- LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 14.10.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,32-15,89 TL fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14.10.2024 tarihi itibariyle %1,89'a ulaşmıştır.

13- ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)

Açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022, 16.02.2023 ve 25.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 14.10.2024 (bugün) tarihinde 64,50 TL fiyattan 10.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 14.10.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 944.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,18'e ulaşmıştır.

14- TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 63,20-65,50 TL (ağırlıklı ortalama 64,44) fiyatından toplam 285.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.811.690 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,7599'dur.

15- AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (AGESA)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 99,80 TL – 99,95 TL (ağırlıklı ortalama 99,88 TL) fiyat aralığından toplam 7.500 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 14.10.2024 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 1.470.628 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,82'ye ulaşmıştır.

16- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)

Açıklama şöyle: 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 14 Ekim 2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 14 Ekim 2024 tarihinde 37,58 TL - 37,98 TL fiyat aralığından (ortalama 37,84 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 69.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,28).

17- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 259,25 TL-261,00 TL (ağırlıklı ortalama 260,13 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.541.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,401525'dır.



18- OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 25.09.2024 tarihininde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 14.10.2024 tarihinde (bugün) 37,72-38,34 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 9.782.870 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 2,0405 dir.