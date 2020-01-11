BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12.1.2020)
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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.96 ile Odaş Elektrik ve yüzde 13.13 ile Alarko GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.10 ve yüzde 6.28 ile Klimasan Klima ve Batı Çimento hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 11.65 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 3.87 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülüyor.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.38 yükselişle 118,664 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 20,177 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.86 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. CCI göstergesinin 207.41 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 117,863 ve 117,063 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 119,302 ve 119,941 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.79 baz puan artarak yüzde 61.13 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.47 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
İZLENMELİ
20.3 – 21.86 aralığında hareket eden hisse 21.46 seviyesinin altında kapanışlarda 20.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 22.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.40-19.80
Satım aralığı: 22.20-22.40
Yabancı Payı (%) : 68.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
ALICILAR GÜÇLÜ
1.8 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 2.18 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.99 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.84 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.84-1.80
Satım aralığı: 2.18-2.34
Yabancı Payı (%) : 47.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 1.38 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.38-1.35
Satım aralığı: 1.74-1.95
Yabancı Payı (%) : 40.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.09 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 6.06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.65 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.28 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.28-6.20
Satım aralığı: 7.10-7.50
Yabancı Payı (%) : 56.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.00 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 2.53 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.84 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.04 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.60-2.41
Satım aralığı: 3.04-3.10
Yabancı Payı (%) : 21.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
19.66 – 20.7 aralığında hareket eden hisse 20.54 seviyesinin altında kapanışlarda 20.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 21.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.20-20.00
Satım aralığı: 21.00-21.40
Yabancı Payı (%) : 78.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 78.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 71.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 82.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 75.50-74.50
Satım aralığı: 82.00-84.00
Yabancı Payı (%) : 47.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.18 puan azaldı.
PETKİM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
3.72 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.06 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.91 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.72 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.72-3.66
Satım aralığı: 4.06-4.16
Yabancı Payı (%) : 15.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.42 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.94 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 6.47 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.88 seviyesine yönelebilir. 6.47 seviyesinin altında kapanışlarda 5.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.90-5.78
Satım aralığı: 6.88-7.18
Yabancı Payı (%) : 40.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
T.S.K.B.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 1.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.15 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.27 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.15-1.07
Satım aralığı: 1.27-1.30
Yabancı Payı (%) : 34.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.47 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
İZLENMELİ
27.9 – 29.44 aralığında hareket eden hisse 29.4 seviyesinin altında kapanışlarda 27.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 30.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.75-27.75
Satım aralığı: 30.25-30.75
Yabancı Payı (%) : 73.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 18.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 19.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 21.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.80-18.50
Satım aralığı: 21.70-23.30
Yabancı Payı (%) : 53.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.52 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 25.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.61 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 26.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.50-25.00
Satım aralığı: 27.25-28.25
Yabancı Payı (%) : 72.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 13.52 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.90-13.50
Satım aralığı: 15.00-15.20
Yabancı Payı (%) : 85.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.84 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 8.75 seviyesine yönelebilir. 7.84 seviyesinin altında kapanışlarda 7.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.30-7.03
Satım aralığı: 8.75-9.50
Yabancı Payı (%) : 66.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ATAKTA
5.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 5.98 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 5.28 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.28-5.05
Satım aralığı: 6.85-7.55
Yabancı Payı (%) : 65.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.45 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.10 seviyesindeki dirence yönelebilir. 2.69 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.45 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.45-2.44
Satım aralığı: 3.10-3.60
Yabancı Payı (%) : 44.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
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