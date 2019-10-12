BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.10.2019)
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ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 8.63 ile Metro Holding ve yüzde 4.37 ile TAV Havalimanları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -29.58 ve yüzde -27.32 ile Tukaş ve Park Elektrik Madencilik hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.62 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 7.67 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.29 azalışla 99,028 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,869 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 10.29 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 40.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.50 seviyesinde olduğu görülüyor.
CCI göstergesinin -142.48 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 99,615 ve 100,202 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 98,608 ve 98,188 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı 64.86 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 7.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.53 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 7.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.60 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.53-5.78
Satım aralığı: 7.60-7.85
Yabancı Payı (%) : 61.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.
ARÇELİK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 19 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 17.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.20-16.70
Satım aralığı: 18.40-18.60
Yabancı Payı (%) : 68.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 1.36 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 1.24 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.24-1.22
Satım aralığı: 1.32-1.34
Yabancı Payı (%) : 53.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
62.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 57.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 59.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 60.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 57.50-56.50
Satım aralığı: 60.00-60.50
Yabancı Payı (%) : 74.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 9.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.70 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 9.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.65 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.70-8.00
Satım aralığı: 9.65-9.80
Yabancı Payı (%) : 70.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.72 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.21 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.07 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.11 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.07-2.01
Satım aralığı: 2.16-2.18
Yabancı Payı (%) : 9.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.68 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 19.43 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 17.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 18.24 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.00-15.90
Satım aralığı: 19.00-19.50
Yabancı Payı (%) : 78.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.
KOZA ALTIN
GÜÇ KAYBEDİYOR
70 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 62.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 65.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 62.50-60.50
Satım aralığı: 67.50-68.00
Yabancı Payı (%) : 68.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
9.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.90-8.35
Satım aralığı: 9.75-9.85
Yabancı Payı (%) : 56.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.90 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
8.76-9.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.01 seviyesinin altında kapanışlarda 8.48 seviyesine gerileyebilir. 9.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.15 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.90-8.75
Satım aralığı: 9.15-9.20
Yabancı Payı (%) : 69.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
5.65 – 5.9 aralığında hareket eden hisse 5.86 seviyesinin altında kapanışlarda 5.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.65
Satım aralığı: 6.10-6.30
Yabancı Payı (%) : 37.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.4.53 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.12 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.12-3.80
Satım aralığı: 4.46-4.68
Yabancı Payı (%) : 39.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.35 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.35-4.78
Satım aralığı: 6.25-6.65
Yabancı Payı (%) : 44.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.67 puan azaldı.
TURKCELL
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 13.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.72 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.40-12.10
Satım aralığı: 12.90-13.20
Yabancı Payı (%) : 85.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
TÜPRAŞ
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 126.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 113.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 126.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 136.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 113.00-95.00
Satım aralığı: 136.00-145.00
Yabancı Payı (%) : 78.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 5.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 5.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.30-5.13
Satım aralığı: 5.60-5.63
Yabancı Payı (%) : 58.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 4.49 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.20 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 4.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.96 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.20-3.64
Satım aralığı: 4.96-5.33
Yabancı Payı (%) : 62.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.39 puan azaldı.
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