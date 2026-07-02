Meta'dan yeni gelir planı: Bulut pazarına girecek

Meta'nın yapay zeka için kurduğu büyük veri merkezi altyapısını ticari hizmete dönüştürmek istediği öne sürüldü. Bloomberg'in haberine göre şirket, kendi bulut bilişim platformunu oluşturarak yeni bir gelir alanı açmayı planlıyor.

Şirket şimdiye kadar akıllı gözlük, sanal gerçeklik ve yapay zeka projelerine yaptığı yüksek harcamaları büyük ölçüde reklam gelirleriyle karşıladı. Bulut hizmetinin hayata geçmesi durumunda ise Meta, Amazon, Google ve son dönemde bu alana yatırım yapan SpaceX ile aynı pazarda yer alacak.

Veri merkezleri yeni gelir kaynağı olabilir

İddiaya göre Meta'nın hazırladığı platform farklı hizmetler sunacak. Şirket, kendi altyapısında çalışan yapay zeka modellerine erişimi ücretli hale getirebilir. Bunun yanında, yapay zeka geliştiren şirketlere veri merkezlerindeki işlem kapasitesini kiralayabilir.

Bu sistem, Amazon Web Services benzeri bir yapıyla çalışabilir. Böylece Meta, yapay zeka altyapısına yaptığı büyük yatırımları gelir elde eden bir modele çevirmeyi amaçlıyor.

Meta, yapay zeka stratejisi kapsamında 2028 yılına kadar ABD'de 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Şirket ayrıca yapay zeka ekibini büyütmek için çok sayıda deneyimli ismi kadrosuna kattı.

Çalışmalar Meta Compute çatısı altında sürüyor

Haberde yer alan bilgilere göre yeni bulut platformu, Meta'nın ocak ayında kurduğu Meta Compute ekibi tarafından geliştiriliyor. Bu birim veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı üzerine çalışmalar yürütüyor.

Meta ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yapay zeka hizmetlerini genişletmeye devam ediyor

Şirket, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Meta AI uygulamasında sunduğu Muse Spark yapay zeka modelini ücretsiz olarak kullanıma sunuyor. Ücretli abonelik seçeneği ise daha yüksek kullanım limitleri ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sunuyor.

Meta, yeni yapay zeka modellerini ilk olarak Meta Glasses akıllı gözlüklerine entegre etmeyi planlıyor. Bunun yanında kullanıcı adına günlük ve iş odaklı görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları üzerinde de çalışmalar devam ediyor.