ARA
DOLAR
46,79
0,14%
DOLAR
EURO
53,50
-0,02%
EURO
ALTIN
6212,93
0,22%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Meta'dan yeni gelir planı: Bulut pazarına girecek

Meta'nın kendi bulut bilişim hizmetini geliştirdiği iddia edildi. Şirket, yapay zeka altyapısını kiralayarak Amazon, Google ve SpaceX'e rakip olabilir.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Meta'dan yeni gelir planı: Bulut pazarına girecek

Meta'nın yapay zeka için kurduğu büyük veri merkezi altyapısını ticari hizmete dönüştürmek istediği öne sürüldü. Bloomberg'in haberine göre şirket, kendi bulut bilişim platformunu oluşturarak yeni bir gelir alanı açmayı planlıyor.

Şirket şimdiye kadar akıllı gözlük, sanal gerçeklik ve yapay zeka projelerine yaptığı yüksek harcamaları büyük ölçüde reklam gelirleriyle karşıladı. Bulut hizmetinin hayata geçmesi durumunda ise Meta, Amazon, Google ve son dönemde bu alana yatırım yapan SpaceX ile aynı pazarda yer alacak.

Veri merkezleri yeni gelir kaynağı olabilir

İddiaya göre Meta'nın hazırladığı platform farklı hizmetler sunacak. Şirket, kendi altyapısında çalışan yapay zeka modellerine erişimi ücretli hale getirebilir. Bunun yanında, yapay zeka geliştiren şirketlere veri merkezlerindeki işlem kapasitesini kiralayabilir.

Bu sistem, Amazon Web Services benzeri bir yapıyla çalışabilir. Böylece Meta, yapay zeka altyapısına yaptığı büyük yatırımları gelir elde eden bir modele çevirmeyi amaçlıyor.

Meta, yapay zeka stratejisi kapsamında 2028 yılına kadar ABD'de 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Şirket ayrıca yapay zeka ekibini büyütmek için çok sayıda deneyimli ismi kadrosuna kattı.

Çalışmalar Meta Compute çatısı altında sürüyor

Haberde yer alan bilgilere göre yeni bulut platformu, Meta'nın ocak ayında kurduğu Meta Compute ekibi tarafından geliştiriliyor. Bu birim veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı üzerine çalışmalar yürütüyor.

Meta ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yapay zeka hizmetlerini genişletmeye devam ediyor

Şirket, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Meta AI uygulamasında sunduğu Muse Spark yapay zeka modelini ücretsiz olarak kullanıma sunuyor. Ücretli abonelik seçeneği ise daha yüksek kullanım limitleri ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sunuyor.

Meta, yeni yapay zeka modellerini ilk olarak Meta Glasses akıllı gözlüklerine entegre etmeyi planlıyor. Bunun yanında kullanıcı adına günlük ve iş odaklı görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL