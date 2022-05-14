ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.72 ile QUA Granite Hayal Yapı ve yüzde 8.14 ile Kızılbük GYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.64 ve yüzde 14.60 ile Alarko GMYO ve Deva Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 18.98 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 18.88 milyar TL ile Şişe Cam takip etti.

Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.05 azalışla 2,391 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 156 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 40.43 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 47.98 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.51 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -181.16 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,427 ve 2,463 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2,358 ve 2,326 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.33 baz puan azalarak yüzde 35.54 seviyesine düştü.

BİM MAĞAZALAR

GÜÇ KAYBEDİYOR

86.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 80.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 82.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 80.50-80.00

Satım aralığı: 84.50-85.00

Yabancı Payı (%) : 52.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

3.56 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.64 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.56 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.56-3.42

Satım aralığı: 3.68-3.90

Yabancı Payı (%) : 22.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇTE ZORLANDI

13.73-14.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 13.92 seviyesinin altında kapanışlarda 13.20 seviyesine gerileyebilir. 14.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.20-12.30

Satım aralığı: 14.80-15.10

Yabancı Payı (%) : 60.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 16.63 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.54 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.70-14.60

Satım aralığı: 16.00-16.40

Yabancı Payı (%) : 51.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

34.86 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 30.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 32.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.50-28.25

Satım aralığı: 34.25-35.00

Yabancı Payı (%) : 28.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.

FORD OTOSAN

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 303.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 267.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 300.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 267.50-252.50

Satım aralığı: 300.00-305.00

Yabancı Payı (%) : 55.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇTE ZORLANDI

10.02-10.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.2 seviyesinin altında kapanışlarda 9.70 seviyesine gerileyebilir. 10.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.70-9.35

Satım aralığı: 10.60-11.60

Yabancı Payı (%) : 33.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.75 puan azaldı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

27.02 – 29.86 aralığında hareket eden hisse 27.8 seviyesinin altında kapanışlarda 27.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 28.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.25-26.50

Satım aralığı: 28.25-28.50

Yabancı Payı (%) : 11.28

HAFTALIK DEĞİŞİM: YABANCI PAYI GEÇEN HAFTAYA GÖRE 0.06 PUAN ARTTI.

TAV HAVALİMANLARI

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 41.1 seviyesinin altındaki kapanışlar, 37.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 41.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.50-36.25

Satım aralığı: 43.00-45.25

Yabancı Payı (%) : 38.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.65 puan azaldı.

TURKCELL

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.40-15.60

Satım aralığı: 22.20-24.50

Yabancı Payı (%) : 84.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.88 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

40.48-43.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 41.86 seviyesinin altında kapanışlarda 39.75 seviyesine gerileyebilir. 44.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 44.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.75-33.50

Satım aralığı: 44.00-49.75

Yabancı Payı (%) : 34.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

20.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 18.77 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 18.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 21.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.10-14.40

Satım aralığı: 21.70-23.60

Yabancı Payı (%) : 16.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.20 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 80.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 71.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 81.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 75.50-73.50

Satım aralığı: 81.00-81.00

Yabancı Payı (%) : 42.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

DÜŞÜŞTE

10.17 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 9.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 9.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 10.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.40-7.38

Satım aralığı: 10.60-11.00

Yabancı Payı (%) : 28.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.87 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 242.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 262.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 245.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 245.00-226.00

Satım aralığı: 262.50-277.50

Yabancı Payı (%) : 51.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.23 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 4.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.46 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 4.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.70 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.46-3.08

Satım aralığı: 4.70-4.74

Yabancı Payı (%) : 0.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

VESTEL

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 25.36 seviyesinin altındaki kapanışlar, 23.40 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 25.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.40-20.80

Satım aralığı: 28.00-29.25

Yabancı Payı (%) : 4.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.16 puan azaldı.