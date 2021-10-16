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ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.81 ile Çemtaş ve yüzde 11.19 ile Ford Otosan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 13.89 ve yüzde 9.92 ile İş GMYO ve QUA Granite Hayal Yapı hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.63 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.57 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.09 yükselişle 1,412 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 157 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 15.53 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. Endeksin 7 ve 20 günlük ortalamasının üzerinde olması momentum yaratabilir. RSI göstergesi 51.00 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.05 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,420 ve 1,429 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,406 ve 1,400 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.16 baz puan azalarak yüzde 41.60 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.77 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.95 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.20-5.03

Satım aralığı: 5.28-5.50

Yabancı Payı (%) : 51.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 6.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.03-5.83

Satım aralığı: 6.75-6.90

Yabancı Payı (%) : 8.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

8.22 – 8.61 aralığında hareket eden hisse 8.36 seviyesinin altında kapanışlarda 8.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.05-7.95

Satım aralığı: 8.55-8.95

Yabancı Payı (%) : 9.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

ALKİM KİMYA

ALICILAR GÜÇLÜ

16.09 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 18.60 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 17.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.00-15.50

Satım aralığı: 18.60-19.20

Yabancı Payı (%) : 14.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 31.86 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 34.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 30.71 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.25-31.75

Satım aralığı: 34.00-36.00

Yabancı Payı (%) : 36.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.04 puan azaldı.

ASELSAN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.53 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.06 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.20-14.10

Satım aralığı: 17.20-19.20

Yabancı Payı (%) : 32.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.20 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

16.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 17.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.53 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.80-16.30

Satım aralığı: 17.90-18.35

Yabancı Payı (%) :33.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

KARDEMİR (D)

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 6.33 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.98 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.45 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.45-6.08

Satım aralığı: 6.98-7.25

Yabancı Payı (%) : 21.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.

FORD OTOSAN

ATAKTA

170.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 170.9 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 152.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 152.00-142.00

Satım aralığı: 201.00-242.00

Yabancı Payı (%) : 63.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DİRENÇTE ZORLANDI

9.25-9.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.26 seviyesinin altında kapanışlarda 9.10 seviyesine gerileyebilir. 9.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.82 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.10-9.00

Satım aralığı: 9.35-9.60

Yabancı Payı (%) : 57.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DİRENÇTE ZORLANDI

48.66-50.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 49.1 seviyesinin altında kapanışlarda 48.50 seviyesine gerileyebilir. 49.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 49.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 48.50-46.75

Satım aralığı: 49.75-50.50

Yabancı Payı (%) : 6.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

HEKTAŞ

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.51 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 7.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.60-6.98

Satım aralığı: 8.25-8.70

Yabancı Payı (%) : 6.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

LOGO YAZILIM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 39.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 39.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 45.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.50-38.75

Satım aralığı: 45.25-48.50

Yabancı Payı (%) : 48.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.15 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.49 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.15-4.98

Satım aralığı: 5.23-5.38

Yabancı Payı (%) : 31.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

İZLENMELİ

4.77 – 4.96 aralığında hareket eden hisse 4.91 seviyesinin altında kapanışlarda 4.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.76-4.68

Satım aralığı: 5.13-5.35

Yabancı Payı (%) : 1.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 3.23 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 3.45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.92 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.16 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.16-3.00

Satım aralığı: 3.92-4.48

Yabancı Payı (%) : 4.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

VESTEL

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.25.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.10-22.90

Satım aralığı: 25.25-26.00

Yabancı Payı (%) : 11.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.