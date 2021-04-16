ENDEKSTE HAREKET YATAY

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 15.62 ile Torunlar GMYO ve yüzde 14.61 ile Bera Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 17.59 ve yüzde 12.76 ile Fenerbahçe Futbol ve İndeks Bilgisayar hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.57 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 7.77 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.62 azalışla 1,408 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 174 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 19.28 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 42.89 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.86 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,398 ve 1,388 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,418 ve 1,428 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.09 baz puan azalarak yüzde 42.37 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.57 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.67 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.66 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.66-4.34

Satım aralığı: 5.70-5.75

Yabancı Payı (%) : 50.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

ARÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

33.46 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 31.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 32.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.25-30.00

Satım aralığı: 32.75-33.25

Yabancı Payı (%) : 60.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

14.82-15.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.14 seviyesinin altında kapanışlarda 14.90 seviyesine gerileyebilir. 15.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.96 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.90-13.90

Satım aralığı: 15.20-16.50

Yabancı Payı (%) : 28.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 3.27 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.04 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.18 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.04-2.82

Satım aralığı: 3.28-3.70

Yabancı Payı (%) : 1.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

İHLAS GAYRİMENKUL

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.09 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.03-0.96

Satım aralığı: 1.09-1.20

Yabancı Payı (%) : 1.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

GÜÇ KAYBEDİYOR

12.74 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 11.52 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 12.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.10-11.00

Satım aralığı: 12.30-13.30

Yabancı Payı (%) : 7.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

MLP SAĞLIK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

22.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 21.20-19.80

Satım aralığı: 22.20-23.20

Yabancı Payı (%) : 62.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

7.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.25-7.12

Satım aralığı: 7.55-7.90

Yabancı Payı (%) : 24.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

T. HALK BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.36 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.36-3.92

Satım aralığı: 4.48-5.05

Yabancı Payı (%) : 4.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 1.43 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 1.31 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.31-1.18

Satım aralığı: 1.38-1.57

Yabancı Payı (%) : 8.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.74 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 20.88 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 19.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 21.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.20-18.30

Satım aralığı: 21.10-23.00

Yabancı Payı (%) : 51.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.93 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.10-14.20

Satım aralığı: 15.60-16.40

Yabancı Payı (%) : 23.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇTE ZORLANDI

14.46-15.39 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.05 seviyesinin altında kapanışlarda 14.90 seviyesine gerileyebilir. 15.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.86 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.90-14.20

Satım aralığı: 15.10-15.80

Yabancı Payı (%) : 79.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

TÜPRAŞ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

91.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 87.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 89.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 87.00-82.00

Satım aralığı: 91.00-98.50

Yabancı Payı (%) : 38.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.46 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.40-10.50

Satım aralığı: 12.50-13.10

Yabancı Payı (%) : 33.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.14 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 6.84 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 6.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.40-5.88

Satım aralığı: 6.70-7.43

Yabancı Payı (%) : 46.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 3.61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.44 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.54 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.44-3.10

Satım aralığı: 3.54-4.00

Yabancı Payı (%) : 3.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.