BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.6.2019)
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ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
Bayram sonrası ilk işlem haftası olan geçtiğimiz hafta endeksin düşüş yaşadı. Endekste yaşanan düşüş sonrası 90 bin seviyelerinde destek bulduğu görüldü. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 15.22 ile Parsan ve yüzde 12.60 ile Polisan Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -9.62 ve yüzde -8.63 ile İş Fin.Kir. ve ICBC Turkey Bank hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.27 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 3.92 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.22 azalışla 90,787 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 15,582 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 5.96 milyar TL olarak gerçekleşti. RSI göstergesi 50.90 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.48 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 91,398 ve 92,010 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 90,100 ve 89,413 destek seviyeleri gündeme gelebilir. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan azalarak yüzde 64.35 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 22.19 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.85-5.78
Satım aralığı: 6.40-6.80
Yabancı Payı (%) : 61.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
17.19-18.29 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.65 seviyesinin altında kapanışlarda 16.60 seviyesine gerileyebilir. 18.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.60-16.30
Satım aralığı: 18.60-20.00
Yabancı Payı (%) : 69.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 80.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 75.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 78.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 75.00-73.00
Satım aralığı: 82.50-88.50
Yabancı Payı (%) : 61.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.11 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.07-1.05
Satım aralığı: 1.11-1.13
Yabancı Payı (%) : 37.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
ENERJİSA ENERJİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.54 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.25-5.18
Satım aralığı: 5.50-5.70
Yabancı Payı (%) : 47.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
7.32-7.77 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.38 seviyesinin altında kapanışlarda 7.10 seviyesine gerileyebilir. 7.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.10-7.00
Satım aralığı: 7.50-7.55
Yabancı Payı (%) : 46.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.48-7.40
Satım aralığı: 8.25-8.45
Yabancı Payı (%) : 70.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
HAREKET MARJI DAR
Güç kaybediyor. 5.33 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.03 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.09 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.03-4.78
Satım aralığı: 5.15-5.33
Yabancı Payı (%) : 56.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DAR BANTTA HAREKET EDİYOR
Güç kaybediyor. 2.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.12-2.10
Satım aralığı: 2.29-2.33
Yabancı Payı (%) : 17.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.30 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 16.94 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. Hareketli ortalamalarında tutunmayı deneyebilir. 15.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 16.38 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.60-15.30
Satım aralığı: 17.10-18.30
Yabancı Payı (%) : 79.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
KOZA ALTIN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 51.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 47.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 52.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 47.25-44.25
Satım aralığı: 52.50-53.00
Yabancı Payı (%) : 55.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.19 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 35.54 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 42.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 32.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.50-30.75
Satım aralığı: 42.75-45.50
Yabancı Payı (%) : 47.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.20 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
4.85 – 5.11 aralığında hareket eden hisse 4.97 seviyesinin altında kapanışlarda 4.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.72-4.64
Satım aralığı: 5.20-5.35
Yabancı Payı (%) : 29.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor. 8.27 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.45 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.45-7.28
Satım aralığı: 8.25-9.00
Yabancı Payı (%) : 70.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLERİNDE
Güç kaybediyor. 7.44 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.73 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.96 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.73-6.58
Satım aralığı: 7.08-7.13
Yabancı Payı (%) : 53.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 13.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.68 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.30-11.80
Satım aralığı: 13.20-13.30
Yabancı Payı (%) : 46.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLERİNDE ZORLANDI
Direnç seviyesini kıramadı. 4.78 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.38-4.36
Satım aralığı: 4.88-5.13
Yabancı Payı (%) : 60.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
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