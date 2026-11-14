İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14-15 Kasım tarihlerinde kentte beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul'da hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'da bugün (14 Kasım Cumartesi) itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle halen güneyli yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esen rüzgârın, yön değiştirerek kuzeyli yönlere (poyraz) döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte kentte hava sıcaklıklarının 20-23 derece aralığındaki bahar değerlerinden 6-8 derece birden azalması ve sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yağışlar pazar sabahına kadar sürecek

Cumartesi öğle saatlerinden sonra İstanbul genelinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerine doğru etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

AKOM, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların pazar sabahına kadar süreceğini bildirdi.

Vatandaşlara uyarı!

AKOM, pazar sabahına kadar bölgede etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.