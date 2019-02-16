BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.2.2019)
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ENDEKS YATAY BANTTA HAREKET EDİYOR
Yatay bantta hareketine devam eden BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 0,26 yükseliş ile 102,715 puandan kapattı. Endeksteki yatay harekete rağmen hisse bazında yüzde 6,83 yükseliş yapan İş Bankası (C) ile yüzde 5,35 yükselen Şişe Cam yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
Sektör bazında ise bilişim ve tekstil sektörleri haftalık bazda yüzde 6,15 ve 5,79 yükseliş gösterdi. BIST 100 endeksi Fibonacci düzeltme seviyelerine göre ilk güçlü destek bölgesi olan 101,500 ile 102 bin seviyelerinde tutunmaya devam ediyor.
Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 100 ve 98 bin diğer destek seviyeleri takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 103 ve 105 bin direnç seviyeleri söz konusu. Endeksin geçtiğimiz haftaki günlük ortalama işlem hacmi 8,8 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalama seviyesindeyken 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması halinde yükseliş trendi devam edebilir. Endeksin dolar bazındaki fiyatı 19,429 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı yüzde 65,94 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi yüzde 18,60 seviyesinde bulunuyor. Endeksin ortalamaların üzerine olması ve destek seviyelerinde tutunması olumlu olarak değerlendirebilir.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.63 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.63-6.20
Satım aralığı: 6.75-7.28
Yabancı Payı (%) : 62.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 19.51 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 21.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.00-17.00
Satım aralığı: 21.30-22.70
Yabancı Payı (%) : 70.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
90.45 – 94.85 aralığında hareket eden hisse 94.1 seviyesinin altında kapanışlarda 92.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 94.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 99.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 92.00-89.00
Satım aralığı: 95.00-97.00
Yabancı Payı (%) : 65.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.1.18 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.04 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.04-1.01
Satım aralığı: 1.14-1.15
Yabancı Payı (%) : 34.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
8.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 9.08 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 8.59 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.40-7.80
Satım aralığı: 8.65-9.20
Yabancı Payı (%) : 48.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 53.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 57.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 48.50-43.50
Satım aralığı: 57.50-58.50
Yabancı Payı (%) : 77.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 5.32 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 5.79 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.48 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.48-4.80
Satım aralığı: 6.70-6.78
Yabancı Payı (%) : 56.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
KARDEMİR (D)
İZLENMELİ
2.15 – 2.38 aralığında hareket eden hisse 2.34 seviyesinin altında kapanışlarda 2.22 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.22-2.13
Satım aralığı: 2.43-2.46
Yabancı Payı (%) : 20.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DİRENÇTE ZORLANDI
48.9-52.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 50.95 seviyesinin altında kapanışlarda 48.25 seviyesine gerileyebilir. 50.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 53.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 48.25-44.00
Satım aralığı: 53.00-55.00
Yabancı Payı (%) : 52.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.57 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇTE ZORLANDI
5.58-6.03 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.84 seviyesinin altında kapanışlarda 5.20 seviyesine gerileyebilir. 5.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.55 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.20-5.05
Satım aralığı: 6.55-7.10
Yabancı Payı (%) : 25.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -13.57 puan azaldı.
PETKİM
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.99 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.15 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.53 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.15-4.98
Satım aralığı: 5.73-5.93
Yabancı Payı (%) : 54.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
PEGASUS
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 30.26 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 27.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 28.72 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.25-25.00
Satım aralığı: 29.25-32.75
Yabancı Payı (%) : 40.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇTE ZORLANDI
6.79-7.08 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.92 seviyesinin altında kapanışlarda 6.80 seviyesine gerileyebilir. 6.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.03 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.80-6.75
Satım aralığı: 7.03-7.20
Yabancı Payı (%) : 50.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
ŞİŞE CAM
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.28 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.69 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.03 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.25-5.73
Satım aralığı: 7.03-7.30
Yabancı Payı (%) : 46.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.21 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.95-6.68
Satım aralığı: 7.60-7.60
Yabancı Payı (%) : 63.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.77 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
138.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 150.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 144 seviyesinin altına kayması halinde ise 138.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 138.00-127.00
Satım aralığı: 150.00-158.00
Yabancı Payı (%) : 82.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
4.73 – 5.12 aralığında hareket eden hisse 4.86 seviyesinin altında kapanışlarda 4.66 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.66-4.18
Satım aralığı: 5.00-5.40
Yabancı Payı (%) : 63.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.
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