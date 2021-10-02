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ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 10.00 ile Albaraka Türk ve yüzde 9.19 ile Pegasus olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.40 ve yüzde 6.44 ile Esenboğa Elektrik ve Borusan Yat. Paz. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.97 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.95 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Ulaştırma sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.22 yükselişle 1,405 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 159 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.31 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 45.55 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.91 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,391 ve 1,377 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,414 ve 1,423 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.52 baz puan azalarak yüzde 41.78 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.29 seviyesinde bulunuyor.

ÇEMAŞ DÖKÜM

DİRENÇTE ZORLANDI

1.13-1.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.13 seviyesinin altında kapanışlarda 1.09 seviyesine gerileyebilir. 1.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.23 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.09-1.03

Satım aralığı: 1.19-1.23

Yabancı Payı (%) : 1.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

KARDEMİR (D)

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 6.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.83 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.00-5.65

Satım aralığı: 6.83-7.40

Yabancı Payı (%) : 21.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.83 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

İZLENMELİ

3.54 – 3.77 aralığında hareket eden hisse 3.62 seviyesinin altında kapanışlarda 3.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.58-3.46

Satım aralığı: 3.64-3.80

Yabancı Payı (%) : 0.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

KARTONSAN

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor. 48.1 seviyesinde satıcıların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 44.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 48.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :44.00-43.75

Satım aralığı: 48.75-50.00

Yabancı Payı (%) : 1.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

KOZA ALTIN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 97.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 95.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 92.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 95.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 97.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 92.00-91.00

Satım aralığı: 97.50-102.00

Yabancı Payı (%) : 21.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.90-13.20

Satım aralığı: 15.00-15.10

Yabancı Payı (%) : 20.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.37 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 31.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.75-30.25

Satım aralığı: 33.00-34.25

Yabancı Payı (%) : 38.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

ŞEKERBANK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 0.99 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.94 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.97 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.94-0.93

Satım aralığı: 1.01-1.03

Yabancı Payı (%) : 1.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.50-11.00

Satım aralığı: 12.20-12.50

Yabancı Payı (%) : 43.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

T. HALK BANKASI

GÜÇ KAYBEDİYOR

4.42 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.08 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.08-3.94

Satım aralığı: 4.56-4.64

Yabancı Payı (%) : 6.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.23 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.15 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.15-1.12

Satım aralığı: 1.25-1.28

Yabancı Payı (%) : 13.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.88 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 24.36 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 26.28 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 27.75 seviyesine yönelebilir. 26.28 seviyesinin altında kapanışlarda 24.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.00-23.40

Satım aralığı: 27.75-28.75

Yabancı Payı (%) : 48.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.68 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.40-13.30

Satım aralığı: 14.10-14.30

Yabancı Payı (%) : 19.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

TURKCELL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.59 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.00-14.40

Satım aralığı: 15.60-15.90

Yabancı Payı (%) : 85.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

107.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 119.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 114.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 107.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 107.00-101.00

Satım aralığı: 119.00-121.00

Yabancı Payı (%) : 39.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 13.27 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.90-12.70

Satım aralığı: 14.60-15.00

Yabancı Payı (%) : 31.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.12 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.23-7.00

Satım aralığı: 7.75-7.80

Yabancı Payı (%) : 48.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.