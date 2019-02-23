BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.2.2019)
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ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE HAREKET EDİYOR
BIST 100 endeksi 7,20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,46 yükseliş ile 103,186 puandan kapattı. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması 4 Ocak’ta başlayan yükseliş trendini devam ettirmesini sağlayabilir. Son hafta getirilerine göre endeks hisselerinden Kardemir (D) yüzde 9,40 yükselirken Soda Sanayii yüzde 7,80 değer kazandı.
Turkcell ile Bim Mağazaları ise yüzde 7,04 ve yüzde 6,80 değer kaybı yaşadı. Sektör bazında ise bilişim ve metal ana sanayi sektörleri haftalık bazda yüzde 12,95 ve 11,47 yükseliş gösterirken iletişim ve ticaret sektörleri haftalık bazda yüzde 6,32 ve yüzde 5,19 değer kaybettiler. BIST 100 endeksinin destek seviyeleri 102 ve 100 bin seviyelerinde bulunuyor. Yükseliş trendinin devamı halinde 104 ve 106 bin direnç seviyeleri takip edilecek.
Endeksin geçtiğimiz haftaki günlük ortalama işlem hacmi 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 19,417 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı bir önceki haftaya göre 46 baz puan azalarak yüzde 65,48 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi ise bir önceki haftaya göre 22 baz puan artış gösterdi ve yüzde 18,82 seviyesine yükseldi. Endeksin ortalamaların üzerinde hareket etmesi olumlu değerlendirebilir.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
20.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 19.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 20.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.40-17.40
Satım aralığı: 20.90-22.60
Yabancı Payı (%) : 70.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan arttı.
ASELSAN
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 24.06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 25.66 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 24.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.50-24.00
Satım aralığı: 27.50-29.25
Yabancı Payı (%) : 32.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.50 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 87.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 80.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 92.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 80.00-71.50
Satım aralığı: 92.00-94.50
Yabancı Payı (%) : 65.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.06 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.12 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.06-1.04
Satım aralığı: 1.12-1.15
Yabancı Payı (%) : 34.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 1.39 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 1.47 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.55 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.41 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.41-1.36
Satım aralığı: 1.55-1.62
Yabancı Payı (%) : 57.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.01 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.67 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.45-8.40
Satım aralığı: 8.90-9.00
Yabancı Payı (%) : 71.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.78 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.5.82 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.24 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.50-4.94
Satım aralığı: 5.60-6.23
Yabancı Payı (%) : 57.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 16.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.30-15.80
Satım aralığı: 19.10-19.90
Yabancı Payı (%) : 80.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.33 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.33-5.25
Satım aralığı: 5.70-5.80
Yabancı Payı (%) : 52.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.53 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.31 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.90-8.25
Satım aralığı: 9.15-9.95
Yabancı Payı (%) : 70.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
27.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 30.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 28.14 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.00-25.25
Satım aralığı: 30.00-30.50
Yabancı Payı (%) : 75.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 22.74 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.20-22.70
Satım aralığı: 27.50-28.75
Yabancı Payı (%) : 73.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HACİM ARTMALI
18.94 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.76 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.70-18.10
Satım aralığı: 20.50-21.80
Yabancı Payı (%) : 79.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
13.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 14.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14.12 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.30-13.00
Satım aralığı: 14.70-14.90
Yabancı Payı (%) : 46.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇTE ZORLANDI
5.08-5.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.20 seviyesinin altında kapanışlarda 5.08 seviyesine gerileyebilir. 5.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.08-4.40
Satım aralığı: 5.35-6.05
Yabancı Payı (%) : 62.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.15 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
4.69 – 5.01 aralığında hareket eden hisse 4.91 seviyesinin altında kapanışlarda 4.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.76-4.28
Satım aralığı: 4.98-5.45
Yabancı Payı (%) : 64.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
İZLENMELİ
1.99 – 2.09 aralığında hareket eden hisse 2.06 seviyesinin altında kapanışlarda 1.99 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.99-1.78
Satım aralığı: 2.09-2.29
Yabancı Payı (%) : 45.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
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