BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.1.2023)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 6.55 ile Tüpraş ve yüzde 5.67 ile Anadolu Isuzu olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 16.49 ve yüzde 14.61 ile GSD Holding ve Karsan Otomotiv hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 58.30 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 30.93 milyar TL ile Koza Altın takip etti.

Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.44 azalışla 5,192 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 276 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 104.92 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. Endeksin 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının altında olması aşağı yönlü hareketlere neden olabilir.

RSI göstergesi 48.01 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 109.79 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 5,274 ve 5,356 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 5,065 ve 4,939 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.28 baz puan artarak yüzde 29.30 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 9.74 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU GRUBU HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 92.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 87.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 98.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 87.50-86.00

Satım aralığı: 98.50-102.00

Yabancı Payı (%) : 23.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

AKSA



GÜÇ KAYBEDİYOR

82.05 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 77.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 78.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 77.00-74.50

Satım aralığı: 80.00-84.50

Yabancı Payı (%) : 25.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan arttı.

AKSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 37.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 40.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 36.25-33.75

Satım aralığı: 40.50-45.50

Yabancı Payı (%) : 5.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

69.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 85.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 75.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 69.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.00-69.00

Satım aralığı: 85.00-91.50

Yabancı Payı (%) : 16.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.

ASELSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

58.45-63.85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 61.55 seviyesinin altında kapanışlarda 60.50 seviyesine gerileyebilir. 62.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 62.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 60.50-56.00

Satım aralığı: 62.50-66.00

Yabancı Payı (%) : 22.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.23 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR



DİRENÇTE ZORLANDI

129-141.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 133.5 seviyesinin altında kapanışlarda 130.00 seviyesine gerileyebilir. 136.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 136.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 130.00-130.00

Satım aralığı: 136.00-138.00

Yabancı Payı (%) : 46.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

FORD OTOSAN



İZLENMELİ

488.3 - 532.4 aralığında hareket eden hisse 521.1 seviyesinin altında kapanışlarda 500.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 521.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 530.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 500.00-472.50

Satım aralığı: 530.00-550.00

Yabancı Payı (%) : 34.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

HEKTAŞ



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 34.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 34.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 35.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 32.50-32.25

Satım aralığı: 35.25-37.25

Yabancı Payı (%) : 18.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

İŞ GMYO



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 12.97 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 11.64 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.10-10.30

Satım aralığı: 12.50-12.50

Yabancı Payı (%) : 9.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.84.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 76.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 81.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-74.50

Satım aralığı: 81.00-82.50

Yabancı Payı (%) : 54.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

KOZA ALTIN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 555.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 472.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 610.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 472.50-450.00

Satım aralığı: 610.00-640.00

Yabancı Payı (%) : 24.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

MİGROS TİCARET



GÜÇ KAYBEDİYOR

154.9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 133.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 141.7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 133.00-130.00

Satım aralığı: 148.00-153.00

Yabancı Payı (%) : 36.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO



DİRENÇTE ZORLANDI

22.26-24.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.02 seviyesinin altında kapanışlarda 21.40 seviyesine gerileyebilir. 25.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.40-20.80

Satım aralığı: 25.00-26.50

Yabancı Payı (%) : 2.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

PETKİM



DÜŞÜŞTE

19 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 16.73 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 16.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.50-13.20

Satım aralığı: 18.20-19.90

Yabancı Payı (%) : 9.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

PEGASUS



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 502.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 495.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 580.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 495.00-460.00

Satım aralığı: 580.00-580.00

Yabancı Payı (%) : 29.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

TURKCELL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 41.06 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 36.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 38.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.00-36.00

Satım aralığı: 39.25-39.75

Yabancı Payı (%) : 71.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

TÜRK HAVA YOLLARI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 156.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 144.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 149.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 144.00-137.00

Satım aralığı: 157.00-157.00

Yabancı Payı (%) : 33.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.











































