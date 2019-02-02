BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.2.2019)
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ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
BIST 100 endeksindeki yükseliş trendi devam ediyor. Yılın ilk ayında oldukça iyi bir performans sergileyen BIST 100 endeksi, Ocak ayındaki 22 işlem gününün tam 16’sını artıda kapatmayı başardı. Geçtiğimiz ayı yüzde 14,03 yükseliş ile kapatırken geçtiğimiz haftayı ise yüzde 1,12 yükseliş ile 102,937 puandan kapattı.
Endeksin yükselişinde elektrik ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektörlerindeki yükselişlerin etkili olduğu görüldü. Hisse bazında ise haftalık bazda yüzde 14,77 yükseliş yapan Şişe Cam ile yine haftalık bazda yüzde 14,62 yükselen Zorlu Enerji yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 9,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yükseliş hareketini devam ettirebilir. Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 106 ve 108 bin direnç seviyeleri takip edilecekken olası geri çekilmelerde ise 102 ve 100 bin destek seviyeleri takip edilecek.
BIST 100 endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın üst bandına yakın bulunuyor. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 19,754 seviyesinde. Yabancıların borsadaki payı yüzde 65,93 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi yüzde 18,34 seviyesinde bulunuyor. Endeksin ortalamaların üzerine olması olumlu olarak değerlendirebilir.
ARÇELİK
İZLENMELİ
17.94 – 18.75 aralığında hareket eden hisse 18.25 seviyesinin altında kapanışlarda 17.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.30-16.10
Satım aralığı: 19.20-19.50
Yabancı Payı (%) : 67.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
24.76-26.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 24.86 seviyesinin altında kapanışlarda 24.20 seviyesine gerileyebilir. 26.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.20-24.00
Satım aralığı: 26.00-27.50
Yabancı Payı (%) : 33.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.76 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 93.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 88.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 90.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 88.50-87.50
Satım aralığı: 92.00-94.00
Yabancı Payı (%) : 64.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.59 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.50-1.52
Satım aralığı: 1.59-1.65
Yabancı Payı (%) : 61.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.58 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 8.74 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.70
Satım aralığı: 8.75-9.00
Yabancı Payı (%) : 48.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
FORD OTOSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
57.75-62.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 58.05 seviyesinin altında kapanışlarda 53.81 seviyesine gerileyebilir. 61.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 61.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 56.50-53.00
Satım aralığı: 61.00-62.50
Yabancı Payı (%) : 77.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.34 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.84 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.55 seviyesine yönelebilir. 5.84 seviyesinin altında kapanışlarda 5.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.00-4.52
Satım aralığı: 6.55-6.68
Yabancı Payı (%) : 57.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.80-15.00
Satım aralığı: 18.30-18.70
Yabancı Payı (%) : 79.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 6.49 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 6.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.35 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.50-4.74
Satım aralığı: 7.35-7.45
Yabancı Payı (%) : 50.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.65 puan azaldı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 28.42 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 33.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 25.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.50-24.20
Satım aralığı: 33.25-36.25
Yabancı Payı (%) : 39.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.17 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
8.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 9.13 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.20-7.80
Satım aralığı: 10.00-10.40
Yabancı Payı (%) : 70.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.53 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.43 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.53-5.88
Satım aralığı: 7.33-7.60
Yabancı Payı (%) : 51.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
8.03 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.55 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.25-7.18
Satım aralığı: 7.80-7.90
Yabancı Payı (%) : 65.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.07 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
25.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 29.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 27.86 seviyesinin altına kayması halinde ise 25.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.50-23.90
Satım aralığı: 29.50-29.75
Yabancı Payı (%) : 75.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 19.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 22.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.30-17.50
Satım aralığı: 22.70-23.90
Yabancı Payı (%) : 78.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.88 puan arttı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.40 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.80-12.80
Satım aralığı: 15.30-15.60
Yabancı Payı (%) : 88.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 133.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 147.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 128.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 128.00-124.00
Satım aralığı: 147.00-151.00
Yabancı Payı (%) : 81.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
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