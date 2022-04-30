ENDEKSTE DÜŞÜŞ TRENDİ

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16.80 ile İş GMYO ve yüzde 10.99 ile QUA Granite Hayal Yapı olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 13.18 ve yüzde 12.44 ile Aselsan ve T. Halk Bankası hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 32.32 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 12.70 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv ve Otomotiv sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.02 azalışla 2,428 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 164 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 44.53 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 57.48 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.57 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,462 ve 2,495 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2,412 ve 2,395 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.61 baz puan artarak yüzde 37.06 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 21.84 seviyesinde bulunuyor.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1810.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1715.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1865.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,715.00-1,660.00

Satım aralığı: 1,865.00-1,870.00

Yabancı Payı (%) : 6.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DÜŞÜŞTE

3.06 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.56-2.33

Satım aralığı: 2.74-3.00

Yabancı Payı (%) : 28.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.91 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

GÜÇ KAYBEDİYOR

15.41 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.71 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.30-14.00

Satım aralığı: 15.30-15.90

Yabancı Payı (%) : 60.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

DİRENÇTE ZORLANDI

15.28-16.05 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.77 seviyesinin altında kapanışlarda 14.86 seviyesine gerileyebilir. 16.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.59 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.60-14.40

Satım aralığı: 15.80-17.00

Yabancı Payı (%) : 50.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 33.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 33.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 36.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 29.00-26.75

Satım aralığı: 36.00-36.00

Yabancı Payı (%) : 29.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

FORD OTOSAN

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 313.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 282.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 305.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 282.50-280.00

Satım aralığı: 305.00-322.50

Yabancı Payı (%) : 56.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DÜŞÜŞTE

6.46 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :4.82-4.70

Satım aralığı: 5.75-5.98

Yabancı Payı (%) : 1.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

HEKTAŞ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

23.34 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.20-17.50

Satım aralığı: 22.50-26.50

Yabancı Payı (%) : 9.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 26.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 27.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.75-25.25

Satım aralığı: 27.00-28.00

Yabancı Payı (%) : 11.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 41.04 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 37.86 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 40.14 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.75-36.00

Satım aralığı: 40.25-44.75

Yabancı Payı (%) : 65.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DÜŞÜŞTE

33.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 30 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 31.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.50-26.25

Satım aralığı: 31.25-34.25

Yabancı Payı (%) : 24.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.43 puan azaldı.

KOZA ALTIN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 173.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 163.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 168.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 163.00-145.00

Satım aralığı: 174.00-188.00

Yabancı Payı (%) : 20.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.85 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.70 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.50-14.50

Satım aralığı: 15.70-16.10

Yabancı Payı (%) : 22.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.69 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 45.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 46.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 43.50-43.50

Satım aralığı: 46.50-48.00

Yabancı Payı (%) : 36.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.22 puan arttı.

PETKİM

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 9.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.35 seviyesine doğru gerileyebilir. 9.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.35-7.80

Satım aralığı: 10.00-10.50

Yabancı Payı (%) : 16.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 125.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 121.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 145.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 121.00-105.00

Satım aralığı: 145.00-154.00

Yabancı Payı (%) : 40.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 21.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 20.22 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.80-17.30

Satım aralığı: 20.80-23.10

Yabancı Payı (%) : 53.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.88 puan azaldı.