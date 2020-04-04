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ENDEKS TREND ARAYIŞINDA

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 32.97 ile Turcas Petrol ve yüzde 27.18 ile Alarko GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 16.81 ve yüzde 12.20 ile Eczacıbaşı Yatırım ve Eczacıbaşı İlaç hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.17 milyar TL ile Petkim hissesinde olurken, bu şirketi 3.30 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Petrol sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.62 yükselişle 89,553 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 13,432 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 9.26 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamalarının altında olması satış baskısını arttırabilir.

RSI göstergesi 36.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.65 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 89,074 ve 88,596 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 90,000 ve 90,447 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.15 baz puan azalarak yüzde 58.10 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.02 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DİRENÇTE ZORLANDI

5.38-5.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.42 seviyesinin altında kapanışlarda 5.08 seviyesine gerileyebilir. 5.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.95 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.08-4.48

Satım aralığı: 5.88-7.10

Yabancı Payı (%) : 64.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 13.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 14.81 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.10-10.90

Satım aralığı: 14.10-17.70

Yabancı Payı (%) : 65.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.71 puan azaldı.

ASELSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 23.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 23.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.00-21.30

Satım aralığı: 23.40-25.50

Yabancı Payı (%) : 28.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 51.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 49.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 53.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 49.25-47.50

Satım aralığı: 50.50-51.50

Yabancı Payı (%) : 65.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.8.34 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.18 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.18-6.10

Satım aralığı: 8.10-10.00

Yabancı Payı (%) : 67.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 4.78 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.57 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.30-3.74

Satım aralığı: 4.96-6.05

Yabancı Payı (%) : 51.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 1.85 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.06 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.84 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.93-1.57

Satım aralığı: 2.06-2.49

Yabancı Payı (%) : 15.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.02 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.55 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.08-6.50

Satım aralığı:7.55-8.55

Yabancı Payı (%) : 64.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

SODA SANAYİİ

ALICILAR GÜÇLÜ

4.73 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 5.67 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 5.23 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.88 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.88-4.46

Satım aralığı: 5.40-5.70

Yabancı Payı (%) : 29.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 3.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 4.18 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.28 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.00-3.52

Satım aralığı: 4.28-4.74

Yabancı Payı (%) : 24.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 12.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 13.49 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.60-10.70

Satım aralığı: 14.50-15.70

Yabancı Payı (%) : 46.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

TRAKYA CAM

YÜKSELİŞTE

2.99 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 3.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.16 seviyesine yönelebilir. 2.99 seviyesinin altına sarkmalarda ise 2.72 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.72-2.47

Satım aralığı: 3.16-3.28

Yabancı Payı (%) : 31.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.48 puan azaldı.

TURKCELL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

12.79 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.20-11.60

Satım aralığı: 12.80-13.70

Yabancı Payı (%) : 82.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

TÜPRAŞ

ATAKTA

84.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 92.3 seviyesine yönlendirecektir. 84.8 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 78.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 78.00-68.50

Satım aralığı: 98.50-100.00

Yabancı Payı (%) : 59.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.75-6.65

Satım aralığı: 9.10-11.70

Yabancı Payı (%) : 29.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.14 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇTE ZORLANDI

6.44-6.81 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.49 seviyesinin altında kapanışlarda 6.25 seviyesine gerileyebilir. 6.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.68 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.25-5.60

Satım aralığı: 6.68-7.40

Yabancı Payı (%) : 61.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

4.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.34 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.34-3.70

Satım aralığı: 4.66-5.60

Yabancı Payı (%) : 55.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.60 puan azaldı.