Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS DESTEK SEVİYESİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 51.57 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36.31 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.68 azalışla 9,741 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 268 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 76.57 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 47.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.57 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,609 ve 9,477 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,828 ve 9,914 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35.65 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 80.65 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 90 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 95.03 seviyesine yönelebilir. 90 seviyesinin altında kapanışlarda 83.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 83.50-80.50

Satım aralığı: 90.50-93.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.172 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



GÜÇ KAYBEDİYOR

541 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 495.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 517 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 495.00-465.00

Satım aralığı: 540.00-530.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.89

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.165 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.193 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 171.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 185.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 171.00-170.00

Satım aralığı: 185.00-191.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.031 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 13.83 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13.33 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.10-12.60

Satım aralığı: 13.40-14.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.70-13.30

Satım aralığı: 14.10-14.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 23.28 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 22.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 22.36 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.00-21.70

Satım aralığı: 22.60-23.30

Endeks Ağırlığı (%): 2.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.069 puan azaldı.



FORD OTOSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 923 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 870.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 890.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 870.00-870.00

Satım aralığı: 905.00-920.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 147.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 157.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 145.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 145.00-140.00

Satım aralığı: 157.00-171.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.068 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 30.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 30.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33.25 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.00-28.00

Satım aralığı: 33.25-36.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



GÜÇ KAYBEDİYOR

28.66 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 27.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 27.34 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.00-26.75

Satım aralığı: 27.50-27.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

571 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 545.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 564.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 575.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 545.00-545.00

Satım aralığı: 575.00-585.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



PEGASUS



DİRENÇTE ZORLANDI

230.8-245.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 238.7 seviyesinin altında kapanışlarda 236.00 seviyesine gerileyebilir. 250.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 250.95 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 236.00-227.00

Satım aralığı: 239.00-248.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 36.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.59 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.75-34.25

Satım aralığı: 36.75-39.25

Endeks Ağırlığı (%): 2.00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.021 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

251.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 231.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 246 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 260.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 231.00-225.00

Satım aralığı: 260.00-270.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



TURKCELL



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 108.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 107.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 103.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 107.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 111.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 103.00-101.00

Satım aralığı: 106.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



DİRENÇTE ZORLANDI

47.26-51.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 50 seviyesinin altında kapanışlarda 48.75 seviyesine gerileyebilir. 51.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 51.98 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.75-47.50

Satım aralığı: 49.50-52.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.119 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 107.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 119.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 107.00-98.00

Satım aralığı: 119.00-114.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.