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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (7 Mart)

Borsa İstanbul'da dün (7 Mart) 5 şirket, yönetim kurullarının kar payı dağıtma yönündeki kararını KAP'a bildirdi.

08 Mart 2025 | 00:33
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (7 Mart)

Borsa İstanbul'da dün genel kurul onayına sunulacak temettü tekliflerini duyuran 5 şirket şöyle:

1 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO)

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO) Pay başına net 0.40 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi ise 18 Haziran 2025.

2 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN) Pay başına brüt 0,3318530 TL, net 0,2820750 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

3 SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEGMN)

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEGMN) Pay başına brüt 0,6127450 TL, net 0,5208332 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi ise 7 Nisan 2025.

4 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM)

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM) Pay başına brüt 0,0666666 TL, net 0,0566666 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi ise 20 Haziran.

5 MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR) 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,2521008 TL, net 0,2142855 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.
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Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
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GERİ
İLERİ
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