THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 18.51 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 17.33 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Çimento, Beton sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.79 azalışla 9,380 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 248 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 72.02 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 39.28 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 86.35 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,490 ve 9,600 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,305 ve 9,230 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 43.76 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



GÜÇ KAYBEDİYOR

172.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 147.62 seviyesin+deki desteğine gerileyebilir. 161.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 155.00-142.00

Satım aralığı: 173.00-165.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



AKBANK



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 54.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 52.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 52.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 62.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.25-38.25

Satım aralığı: 62.00-63.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.069 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



İZLENMELİ

99 - 107.5 aralığında hareket eden hisse 102.1 seviyesinin altında kapanışlarda 89.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 102.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 112.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 89.50-85.50

Satım aralığı: 112.00-107.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.030 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



ALICILAR GÜÇLÜ

372 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 399.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 401 seviyesinin altına kayması halinde ise 360.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 360.00-340.00

Satım aralığı: 380.00-400.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



DİRENÇTE ZORLANDI

51.95-54.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 52.75 seviyesinin altında kapanışlarda 51.50 seviyesine gerileyebilir. 56.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 56.18 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 51.50-51.00

Satım aralığı: 53.50-54.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 241.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 229.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 229.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 238.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 225.00-203.00

Satım aralığı: 227.00-255.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



T. HALK BANKASI



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 19.76 seviyesinin altındaki kapanışlar, 17.60 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 19.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.60-15.50

Satım aralığı: 21.00-20.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



DİRENÇTE ZORLANDI

11.89-12.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.02 seviyesinin altında kapanışlarda 10.50 seviyesine gerileyebilir. 14.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.50-9.35

Satım aralığı: 14.00-14.10

Endeks Ağırlığı (%): 3.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



KOZA MADENCİLİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 88 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 78.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 84.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 78.50-74.50

Satım aralığı: 88.50-89.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



KOZA ALTIN



İZLENMELİ

27.6 - 29.74 aralığında hareket eden hisse 29.5 seviyesinin altında kapanışlarda 26.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 32.29 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 26.25-24.70

Satım aralığı: 30.75-31.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



PEGASUS



DİRENÇTE ZORLANDI

246.2-256.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 254.75 seviyesinin altında kapanışlarda 243.00 seviyesine gerileyebilir. 262.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 262.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 243.00-238.00

Satım aralığı: 262.50-270.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.96

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.072 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

78.45-81.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 79.7 seviyesinin altında kapanışlarda 70.00 seviyesine gerileyebilir. 91.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 91.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 70.00-63.50

Satım aralığı: 91.00-94.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.150 puan azaldı.



SASA POLYESTER



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.44 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.66 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.44-3.30

Satım aralığı: 3.66-3.58

Endeks Ağırlığı (%): 1.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLAR



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 309.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 295.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 304.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 295.00-275.00

Satım aralığı: 317.50-305.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.120 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 171.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 149.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 163.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 149.00-141.00

Satım aralığı: 181.00-189.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.043 puan azaldı.



T.S.K.B.



GÜÇ KAYBEDİYOR

11.15 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.55 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 10.58 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.55-9.00

Satım aralığı: 12.00-12.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



ZORLU ENERJİ



DİRENÇTE ZORLANDI

3.43-3.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.44 seviyesinin altında kapanışlarda 3.24 seviyesine gerileyebilir. 3.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.68 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.24-3.16

Satım aralığı: 3.68-3.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.