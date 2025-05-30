ARA
DOLAR
39,20
0,24%
DOLAR
EURO
44,54
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
4148,14
-0,54%
GRAM ALTIN
BIST 100
9019,57
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.05.2025)

Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.05.2025)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. 29 Mayıs kapanış rakamlarına göre hazırladığımız BIST 100 analizi şöyle:

30 Mayıs 2025 | 18:28
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.05.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 37.17 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.42 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji  sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.22 azalışla 9,171 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 235 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 64.37 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 40.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.09 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,237 ve 9,303 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,133 ve 9,096 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 43.12 seviyesinde bulunuyor.


ALARKO HOLDİNG


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 86.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 79.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 82.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 79.50-78.50
Satım aralığı: 86.50-91.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.51
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.


ARÇELİK


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 107.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 103.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 114.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 103.00-97.50
Satım aralığı: 114.00-125.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.41
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.


BİM MAĞAZALAR


İZLENMELİ
474.5 - 487.75 aralığında hareket eden hisse 483 seviyesinin altında kapanışlarda 454.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 483 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 506.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 477.50-470.00
Satım aralığı: 482.50-492.50
Endeks Ağırlığı (%): 7.45
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.287 puan arttı.


BORUSAN BORU SANAYİ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 329.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 315.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 350.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 315.00-315.00
Satım aralığı: 350.00-367.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.


COCA COLA İÇECEK


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 49.157900581237 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 53.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 50.00-49.75
Satım aralığı: 50.50-51.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.054 puan arttı.


ÇİMSA


DÜŞÜŞTE
52.85 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 47.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 47.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 51.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 39.50-31.75
Satım aralığı: 48.75-47.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.79
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.


ENKA İNŞAAT


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 64.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 58.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 61 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 58.50-55.50
Satım aralığı: 64.50-63.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.68
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.


GARANTİ BANKASI


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 113.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 107.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 109.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 107.00-107.00
Satım aralığı: 113.00-109.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.49
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.052 puan arttı.


MAVİ GİYİM


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 30.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 32.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 29.25-27.75
Satım aralığı: 32.25-32.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.69
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.035 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 500.9855271608 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 454.76 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 486.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 477.50-465.00
Satım aralığı: 500.00-495.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.72
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.


PETKİM


GÜÇ KAYBEDİYOR
17.18 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.41 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 15.90-15.10
Satım aralığı: 16.90-16.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.75
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.


TÜRK HAVA YOLLARI


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 286.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 267.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 278.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 267.50-265.00
Satım aralığı: 287.50-302.50
Endeks Ağırlığı (%): 7.26
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.


TEKFEN HOLDİNG


GÜÇ KAYBEDİYOR
125 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 110.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 115.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 110.00-109.00
Satım aralığı: 124.00-129.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.49
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.


TOFAŞ OTO. FAB.


DÜŞÜŞTE
204 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 181.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 181.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 202.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 166.00-149.00
Satım aralığı: 202.00-197.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.84
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.066 puan azaldı.


TÜRK TELEKOM


GÜÇ KAYBEDİYOR
61.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 56.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 58.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 56.50-54.00
Satım aralığı: 60.00-63.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.03
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.


ÜLKER BİSKÜVİ


GÜÇ KAYBEDİYOR
113.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 105.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 108.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 105.00-105.00
Satım aralığı: 111.00-114.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.60
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.


ZORLU ENERJİ


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 3.01 seviyesinin altındaki kapanışlar, 2.82 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 3.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.24 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.82-2.76
Satım aralığı: 3.24-3.36
Endeks Ağırlığı (%): 0.21
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4148,14 -0,54%
  • ALTIN ONS 3291,33 -0,79%
  • BIST 100 9019,57 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,82 -0,281%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3749 -0,43126%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 77,5 -1,0344%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2001 0,2424%
  • EURO/DOLAR 1,1362 -0,0576%
  • EURO/TURK LIRASI 44,5366 -0,1531%
  • STERLIN/DOLAR 1,34746 -0,12785%
Borsa Haberleri
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Bugün 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (30 Mayıs)
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
Alfa Solar Enerji (ALFAS) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 6 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
GERİ
İLERİ
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Bugün 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (30 Mayıs)
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
Alfa Solar Enerji (ALFAS) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 6 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL