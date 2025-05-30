ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 37.17 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.42 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.22 azalışla 9,171 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 235 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 64.37 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 40.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.09 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,237 ve 9,303 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,133 ve 9,096 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 43.12 seviyesinde bulunuyor.



ALARKO HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 86.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 79.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 82.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 79.50-78.50

Satım aralığı: 86.50-91.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



ARÇELİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 107.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 103.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 114.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 103.00-97.50

Satım aralığı: 114.00-125.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



İZLENMELİ

474.5 - 487.75 aralığında hareket eden hisse 483 seviyesinin altında kapanışlarda 454.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 483 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 506.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 477.50-470.00

Satım aralığı: 482.50-492.50

Endeks Ağırlığı (%): 7.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.287 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 329.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 315.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 350.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 315.00-315.00

Satım aralığı: 350.00-367.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 49.157900581237 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 53.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 50.00-49.75

Satım aralığı: 50.50-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.054 puan arttı.



ÇİMSA



DÜŞÜŞTE

52.85 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 47.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 47.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 51.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.50-31.75

Satım aralığı: 48.75-47.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 64.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 58.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 61 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 58.50-55.50

Satım aralığı: 64.50-63.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 113.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 107.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 109.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107.00-107.00

Satım aralığı: 113.00-109.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.052 puan arttı.



MAVİ GİYİM



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 30.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 32.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.25-27.75

Satım aralığı: 32.25-32.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.035 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 500.9855271608 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 454.76 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 486.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 477.50-465.00

Satım aralığı: 500.00-495.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



PETKİM



GÜÇ KAYBEDİYOR

17.18 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.41 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15.90-15.10

Satım aralığı: 16.90-16.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 286.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 267.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 278.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 267.50-265.00

Satım aralığı: 287.50-302.50

Endeks Ağırlığı (%): 7.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

125 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 110.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 115.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 110.00-109.00

Satım aralığı: 124.00-129.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DÜŞÜŞTE

204 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 181.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 181.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 202.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 166.00-149.00

Satım aralığı: 202.00-197.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.066 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



GÜÇ KAYBEDİYOR

61.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 56.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 58.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 56.50-54.00

Satım aralığı: 60.00-63.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.03

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

113.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 105.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 108.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 105.00-105.00

Satım aralığı: 111.00-114.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



ZORLU ENERJİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 3.01 seviyesinin altındaki kapanışlar, 2.82 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 3.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.24 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.82-2.76

Satım aralığı: 3.24-3.36

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.