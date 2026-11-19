Mart 2023’te EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapını çalan emekli adayı, hayatının şokunu yaşadı.

SGK, 18 yaşından önce babasının yanında çalıştığı için bu dönemin hesaplamalara dahil edilemeyeceği gerekçesiyle emekli maaşı bağlamadı. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan EYT mağduru, 12.05.1998-25.07.1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında 68 günlük 4/a hizmetinin olduğunu ancak bu dönemin SGK tarafından dikkate alınmadığını dile getrdi.

Prim yıllarını sıralayan davacı, 12.05.1998 ile 25.07.1998 tarihleri arasındaki hizmetinin babasının yanında geçtiği gerekçesi ile davalı Kurumca tahsis talebinin reddedildiğini belirterek emeklilik hakkının verilmesini talep etti.