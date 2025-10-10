Bilim insanları, Antarktika çevresindeki okyanus altından sızan endişe verici bir şey keşfetti

Dünya genelinde deniz tabanının altında binlerce yılda oluşmuş devasa metan rezervleri bulunuyor. CNN'nin haberine göre Antarktika’daki metan sızıntıları, gezegende en az anlaşılanlardan biri. Bu nedenle uluslararası bir bilim ekibi, bölgedeki sızıntıları araştırmak üzere Ross Denizi’nde (Antarktika’nın Güney Okyanusu’nda bir körfez) çalışmalara başladı. Ekip, 16 ila 240 metre derinlikler arasında örnekler topladı.

Sonuçlar beklenmedikti: Ross Denizi’nin sığ sularında 40’tan fazla metan sızıntısı tespit edildi. Bu bulgular, bu ay Nature Communications dergisinde yayımlandı. Dahası, sızıntıların çoğu önceden defalarca incelenmiş bölgelerde ortaya çıktı. Bu durum, bölgede metan salınımında “temel bir değişim” yaşanıyor olabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın yazarlarından Yeni Zelanda Yer Bilimleri Kurumu’ndan deniz bilimci Sarah Seabrook, Antarktika’da daha önce sadece bir aktif metan sızıntısı bilindiğini, şimdi ise bunun hızla yaygınlaştığını söyledi: Seabrook, her yeni sızıntı keşfinde yaşadıkları heyecanın kısa sürede “endişe ve kaygıya” dönüştüğünü belirtiyor. Çünkü bu sızıntılar, atmosfere hızla metan salarak küresel ısınmayı tahmin edilenden çok daha fazla hızlandırabilir. Ayrıca deniz yaşamı üzerinde de zincirleme etkiler oluşturabilir.

Sızıntıların neden ortaya çıktığı henüz net değil. Ancak araştırmacılar, bunun iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.