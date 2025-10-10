117. Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG sınav tarihi ve saati

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınav Değerlendirmesi: Silah Farkı Başarı Şartları

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak için silahlı sertifika almak isteyen adaylar ile silahsızdan silahlıya geçiş yaparak yenileme yapan adaylar için başarı şartları aynı ve oldukça kritiktir.

Silah Farkı Sınavında Başarılı Sayılma Şartları

Adayların sınavı başarılı tamamlayarak silahlı sertifika almaya hak kazanmaları için iki ayrı şartı yerine getirmeleri gerekmektedir:

Silah Bilgisi Puanı: Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav puanlarının toplamı en az 50 olmalıdır.

Genel Ortalama Puanı: Bu 50 ve üzeri puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puanı toplamının (veya Yenileme Eğitiminde silahsız kısmın) ortalaması en az 60 olmalıdır.

Özetle: Adayın genel başarısı, hem silah bilgisi yeterliliğini (en az 50) hem de toplam ortalamanın (en az 60) üzerine çıkmasını gerektirir.

Başarısızlık Durumunda Ne Olur?

Eğer aday bu iki şarttan herhangi birini sağlayamazsa, sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir. Yani, silah bilgisi sınavından başarısız olan adaylar, mevcut silahsız özel güvenlik sertifikalarını korumuş olurlar.