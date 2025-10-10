117. Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG sınav tarihi ve saati

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların katıldığı 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.
117. DÖNEM 93. TEMEL YENİLEME ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre sınavın tarih ve saati şöyledir:
Sınav Tarihi ve Saati
Sınav Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar
Sınav Saati: 10.00
Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde uygulanacak.
Sınav Uygulama Süresi ve Soru Sayısı
Sınav süresi, adayın hangi gruba başvurduğuna göre değişiklik gösterir:
|Sınav Grubu
|Soru Sayısı
|Verilen Süre
|Silahsız Adaylar
|100 soru (Genel)
|120 dakika (2 saat)
|Silahlı Adaylar
|125 soru (100 Genel + 25 Silah)
|150 dakika (2,5 saat)
ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavın soru ve cevap anahtarları 21.10.2025 tarihinde yayınlanacak.
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınav Değerlendirmesi: Silah Farkı Başarı Şartları
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak için silahlı sertifika almak isteyen adaylar ile silahsızdan silahlıya geçiş yaparak yenileme yapan adaylar için başarı şartları aynı ve oldukça kritiktir.
Silah Farkı Sınavında Başarılı Sayılma Şartları
Adayların sınavı başarılı tamamlayarak silahlı sertifika almaya hak kazanmaları için iki ayrı şartı yerine getirmeleri gerekmektedir:
Silah Bilgisi Puanı: Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav puanlarının toplamı en az 50 olmalıdır.
Genel Ortalama Puanı: Bu 50 ve üzeri puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puanı toplamının (veya Yenileme Eğitiminde silahsız kısmın) ortalaması en az 60 olmalıdır.
Özetle: Adayın genel başarısı, hem silah bilgisi yeterliliğini (en az 50) hem de toplam ortalamanın (en az 60) üzerine çıkmasını gerektirir.
Başarısızlık Durumunda Ne Olur?
Eğer aday bu iki şarttan herhangi birini sağlayamazsa, sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir. Yani, silah bilgisi sınavından başarısız olan adaylar, mevcut silahsız özel güvenlik sertifikalarını korumuş olurlar.