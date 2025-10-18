Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi

Batarya kaynaklı güvenlik riskleri ve tasarım kusurları nedeniyle 2015-2022 yıllarında üretilen 115 binden fazla Tang serisi ile Yuan Pro modeli geri çağırma kararı alan BYD'den Türkiye'ye yönelik bir açıklama geldi.

BYD Türkiye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kararın Çin pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modelleri kapsadığı ve Türkiye'nin bu kapsamda olmadığı kaydedildi.

"Türkiye’de satılan hiçbir modeli kapsamayacak"

BYD Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı mecralarda yer alan haberler üzerine kamuoyuna bilgilendirme gereği duyulmuştur. Birçok üretimde olduğu gibi BYD’de de araçlarını sürekli iyileştirme ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için zaman zaman geri çağırma kampanyaları düzenlemektedir. Satılan bir aracın herhangi bir arıza çıkartmadan sorunsuzca kullanılması BYD’nin üretim felsefesidir.

Söz konusu geri çağırma, yalnız Çin iç pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modellerini kapsamaktadır. BYD’nin Çin’de duyurduğu söz konusu geri çağırma kampanyası, Türkiye’de satılan hiçbir modeli kapsamamaktadır. Kamuoyunun yanlış bilgilenmemesi açısından ilgili haberdeki fotoğraf kullanımında hassasiyetinizi rica ederiz”