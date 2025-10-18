Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2026 bütçesi belli oldu

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’yle birlikte düzenleyici ve denetleyici kurumlara ayrılacak ödenekler netleşti. Buna göre, kuruluşlara toplam 108 milyar 331 milyon 363 bin TL bütçe ayrıldı.

Bütçeden en yüksek payı alacak kurum ise 67 milyar 510 TL'lik ödenekle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) oldu.

Hangi kuruma ne kadar bütçe ayrıldı?

Öte yandan, diğer kurumlara ayrılacak ödenek miktarları da netlik kazandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 13 milyar 204 milyon 300 bin TL, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 9 milyar 500 milyon TL, Nükleer Düzenleme Kurumuna 3 milyar 743 milyon 557 bin TL, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 3 milyar 362 milyon 53 bin TL, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 2 milyar 531 milyon 416 bin TL, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 2 milyar 850 milyon TL, Rekabet Kurumuna 2 milyar 167 milyon 416 bin TL, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) 1 milyar 900 milyon TL, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) 706 milyon 800 bin TL, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 855 milyon 821 bin TL destek sağlanacak.