“Dibi gördük, 2026 çıkış yılı olacak”

Enflasyonla mücadele kapsamında iki yılı aşkın süredir uygulanan ‘düşük kur yüksek faiz’ politikası nedeniyle ihracatta rekabet avantajını kaybeden hazır giyim sektörü, 2026 yılında toparlanma bekliyor. Hazır giyim ve konfeksiyon Türkiye’nin ihracatında yıllarca lider sektör olduğunu söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, “Aynı zamanda katma değer yaratan bir sektörden söz ediyoruz. Türkiye’nin ihracatta ortalama kilogram değeri 1,5 dolar. Hazır giyimde ise ortalama 16,4 dolardan ihracat yapıyoruz. Dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Küresel hazır giyim ihracatının yüzde 3,2’sini gerçekleştiriyoruz. 2022’de 21,2 milyar dolarlık ihracata imza attık. Kalitemizle, tasarım gücümüzle, lojistik avantajımızla, hızımızla rakiplerimizden ayrışıyoruz. Siparişten bir ay sonra rafta olacak şekilde ürünü müşteriye teslim edecek kapasiyete sahibiz. Sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk konusunda Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz” dedi.

“KALİTELİ VE HIZLIYIZ”

Ancak enflasyonla mücadele kapsamında iki yılı aşkın süredir uygulanan ‘düşük kur yüksek faiz’ politikası nedeniyle dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline geldiklerini söyleyen Paşahan sözlerine şu şekilde devam etti: “Üretim maliyetlerinde dolar bazında Asyalı rakiplerimize göre yüzde 60-65, Avrupa’daki birçok ülkeye göre ise yüzde 15-20 daha pahalıyız. Bu durum bize müşteri ve pazar kaybı şeklinde yansıdı. 2023’ü 19,3, 2024’ü 17,9 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Kan kaybı bu yıl da devam ediyor. Ocak-Eylül döneminde yüzde 6,5 gerileyen hazır giyim ihracatımız 12,7 milyar dolarda kaldı. İhracat daralırken ithalat artıyor. Bu yılın yedi aylık döneminde hazır giyim ithalatı yaklaşık yüzde 21 artışla 2,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta daralma ve ithalattaki artış, üretim ve istihdamda kayıp anlamına geliyor. 2022’de 66 bin 637 olan hazır giyim üretimindeki imalatçı firma sayısı 2024’te 61 bin 298’e, 738 bin 436 olan istihdamımız Temmuz 2025’te 540 bin 332’ye geriledi.”

2026 yılından umutlu olduklarını belirten Paşahan, “Dibi gördük. Bundan kötü olmaz. Faizler aşağı yönlü, enflasyon düşüyor, kurlar da yukarı yönlü giderse daha iyi durumda oluruz. Fiyatları belli dengeye getirirsek tüm siparişleri geri alırız. Çünkü kaliteli ve hızlıyız” diyor. Müşterinin tüm yumurtaları aynı sepete koymadığına dikkat çeken Paşahan, “Markalar Çin’den Bangladeş’e farklı ülkelerden ürün alıp hepsini biraraya getirip kar marjına bakıyor. Markaların Türkiye’den vazgeçme ihtimali yok. 2026’yla birlikte Türkiye avantajlı olacak. Diğer ülkeler bu konularda bizimle yarışacak durumda değil. Çünkü Türkiye kaliteli üretim ve hızıyla öne çıkıyor.” diye konuştu.

ALTI MARKAYI TÜRKİYE’YE GETİRDİ

Türk moda endüstrisinin amiral gemisi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), küresel markaları sektörle buluşturmaya devam ediyor. İHKİB, düzenlediği özel nitelikli alım heyetleri programı kapsamında toplam 15 milyar dolarlık ciroya sahip Avrupa ve ABD merkezli altı markayı hazır giyim firmaları ile bir araya getirdi.

Hazır giyim sektörünün mevcut avantajlarına ikiz dönüşümü de eklemek için firmalara rehberlik ettiğini belirten Paşahan, “Dönüşüm konusunda AB fonlarını etkili bir şekilde kullanıyoruz. Diğer taraftan firmalarımızı yeni müşteriler ve yeni pazarlarla buluşturmaya özel bir önem veriyoruz. Kısa sürede Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı haline getirdiğimiz IFCO’yu bugüne kadar 165 ülkeden 200 bini aşkın alıcı ziyaret etti. Aynı zamanda dünyanın en önemli sektörel fuarlarına milli katılım düzenliyor, ticaret ve alım heyeti programlarında firmalarımızı alıcılarla bir araya getiriyoruz. 2024’te 21 fuar katlımı ve 20 heyet programı gerçekleştirdik. 2025’i ise 20 fuar katılımı 25 heyet programı ile tamamlayacağız. Bu yıl ‘özel nitelikli alım heyetleri’ programımız kapsamında ABD ve Avrupa merkezli altı küresel markanın temsilcilerini İstanbul’da firmalarımızla buluşturduk. Toplamda yıllık 15 milyar dolarlık ciroya sahip markaların arasında halen ülkemizde üretim yapan ve tedarik zincirini güçlendirmek isteyenlerin yanı sıra pandemi sonrasında yeniden Türkiye pazarına dönmeyi planlayanlar var. Kayak kıyafetinden tişörte kadar hemen her kategoride alım gerçekleştiren bu markaların ülkemize ilgisini çok önemsiyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN HAZIR GİYİM İHRACATI

Yıllar İhracat (milyar dolar)

2022 21,2

2023 19,3

2024 17,9

2025* 12,7

*9 ay

HAZIR GİYİMDE FİRMA SAYISI

Yıllar Firma sayısı

2022 66.637

2023 63.543

2024 61.298

Kaynak TÜİK

HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE İSTİHDAM

Yıllar İstihdam

2022 738.426

2023 627.452

2024 574.684

2025* 540.332

*Temuz ayı

Kaynak SGK