Muş'ta tersine göç hikayesi: Onlarca kişiye istihdam sağladı

Metropollerden kırsala dönüşü ifade eden tersine göçün bir örneği de Muş'un Kırköy beldesinde yaşandı. Büyükşehirdeki hayatını bırakıp memleketine dönen İsmail Baçaru tarafından beldede kurulan tekstil fabrikası, bölge genelinde istihdama katkı sunuyor.
1 Ekonomik hareketlilik sağlandı
Belediyeye ait ek binada yaklaşık üç ay önce faaliyete başlayan tekstil fabrikasında, çeşitli markalar için üretim yapılıyor. Özellikle gençlerin ve kadınların istihdam edildiği tesiste, düzenli üretimle birlikte ekonomik hareketlilik de sağlanıyor.
2 Bu tür yatırımlar tersine göçü teşvik edebilir
Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte beldede iş imkanlarının artmaya başlaması ile gençler, büyükşehirlere göç etmek yerine kendi memleketlerinde çalışma fırsatı buluyor. Bu tür yatırımların tersine göçü teşvik ederek kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
3 "Beldede işsiz genç sayısı yüksekti"
Beldede işsiz genç sayısının yüksek olduğunu belirten Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, beldede kurulan tekstil fabrikasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.
4 "Amacımız kız-erkek ayrımı olmadan iş imkânı sunmak"
Muş merkezde çalışmanın ulaşım açısında zor olduğunu ifade eden Yaktı, "Gençlerimizin kendi beldelerinde çalışma imkânına kavuşması çok daha iyi oldu. İşletmeci kardeşlerimiz ihtiyaç duydukları sürece binanın tüm katlarını kullanabiliyor. Şu anda birinci ve ikinci kat aktif olarak kullanılıyor, üçüncü kat da tamamen kendilerine tahsis edilmiş durumda. Amacımız; köydeki ve beldedeki gençlerimize, kız-erkek ayrımı olmadan iş imkânı sunmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamaktır." dedi.
5 Fabrikada 35 genç çalışıyor
Fabrikada 35 gencin çalıştığını kaydeden Yaktı, "Gençlerimiz hem iş sahibi oluyor, hem ailelerine destek oluyor hem de meslek öğreniyor. Overlokçu, makineci, usta olarak işe başlayan gençlerimiz zamanla kendilerini geliştirerek ileride devlet desteklerinden faydalanıp kendi iş yerlerini açabilecek seviyeye gelebilecekler." dedi.
6 Tekstil işini küçük yaşlarda öğrendi
İstanbul’dan göç ederek beldesine dönen İsmail Baçaru, teksil işini küçük yaşlarda öğrendiğini ve kendi evinde, tek bir makineyle pantolon ve gömlek dikerek işe koyulduğunu belirtti.
7 "Yaklaşık 3 aydır üretim yapıyoruz"
Baçaru, "Baçaru, "Kardeşlerimle birlikte kendi iş yerimizi Kırköy Belediyesinin ek binasında açarak iş başı yaptık. Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı bize bu yeri tahsis edip bize destekte bulundu. Bu süreçte bizlere kolaylıklar nasip oldu. Yaklaşık 3 aydır burada üretim yapıyoruz. Şuanda 35 personelimizle faaliyet gösteriyoruz." açıklamalarında da bulundu.
8 "Hepsi işini severek, disiplinle yapan arkadaşlarımız"
Burada çalışmaktan son derece memnun olduklarını kaydeden Baçaru, "Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi işini severek, disiplinle yapan arkadaşlarımızdır. Burada çalışan gençlerimiz merkeze gitmek zorunda kalmıyor. Sabah-akşam yolda geçen birer saatlerini kazanmış oldular. İş yerimiz evlerine çok yakın, neredeyse kapılarının önünde. Özellikle kızlarımız güvenli bir ortamda çalışıyor, aileleri de bu durumdan memnun." ifadelerini kullandı.
9 Gençlere tavsiyelerde bulundu
Gençlere tavsiyelerde de bulunan İsmail Baçaru, "Çalışın, çalışarak ve öğrenerek bir yerlere gelirsiniz. Buraya sadece zaman geçirmek için gelmeyin. Masanın başına her geçtiğinizde, yaptığınız işten bir güç alın. Zamanın ve emeğin değerini bilin. Çünkü bugün öğrendikleriniz, yarın size çok lazım olacak. Ben çocukluğumdan beri bu işi yaparak bugünlere geldim. Sizler de aynı azim ve emekle bu seviyelere gelebilirsiniz" dedi.