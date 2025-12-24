ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  Mikrodalgadan bebek arabasına... İETT araçlarında unutulan eşyalar böyle sergilendi

Mikrodalgadan bebek arabasına... İETT araçlarında unutulan eşyalar böyle sergilendi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerine (İETT) bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.


Mikrodalgadan bebek arabasına... İETT araçlarında unutulan eşyalar böyle sergilendi

Karaköy’deki İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bulunmuş Eşya Şefliği’nde muhafaza edilen ve aralarında katlanır basamaklı merdiven, gitar, diş kalıbı, elektrikli ısıtıcı, mikrodalga fırın, tekerlekli sandalye, bisiklet, bebek arabası ile zemzem suyunun da bulunduğu çok sayıda eşya, basın mensuplarına gösterildi.

1 Unutulan eşyalar korunuyor

Unutulan eşyalar korunuyor

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, yaptığı açıklamada, otobüs, metrobüs, tarihi tünel ve nostaljik tramvayda unutulan eşyaların korunduğunu söyledi.

2 Bu sene araçlarda 108 bin eşya unutuldu

Bu sene araçlarda 108 bin eşya unutuldu

Araçlarda bu yıl içerisinde unutulan eşya sayısının 108 bin olduğunu da belirtti.

3 Unutulan eşyaların üçte biri sahiplerine ulaştırıldı

Unutulan eşyaların üçte biri sahiplerine ulaştırıldı

Şeker, ""2025 yılında İETT araçlarında unutulan toplamda 30 bin 717 eşyayı sahibiyle geri buluşturduk. Unutulan eşyaların üçte birini sahiplerine geri ulaştırmayı başardık" ifadelerini kullandı.

4 En çok hangi eşyalar unutuldu?

En çok hangi eşyalar unutuldu?

Samet Şeker, en çok İstanbulkart, cüzdan ve kimlik kartının unutulduğunu da belirtti.

5 Toplu taşımada eşyalarını unutanlara çağrı

Toplu taşımada eşyalarını unutanlara çağrı

Şeker ayrıca,  eşyalarını toplu ulaşım araçlarında unutan kişilerin, İBB 153 Çağrı Merkezi ya da İETT'nin resmi sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden kendilerine ulaşıp unuttuğu eşyayı geri alabileceğini dile getirdi.

6 Sahibi bulunmayan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Sahibi bulunmayan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Şeker, sahibi bulunamayan ve kullanılabilecek durumda olan eşyaların, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini söyledi.

7 Elektronik eşyalar 1 yılın ardından açık artırmayla satılıyor

Elektronik eşyalar 1 yılın ardından açık artırmayla satılıyor

 Sahip bulunamayan elektronik eşyaların ise bir yıl muhafaza süresinin ardından açık arttırmayla satıldığını sözlerine ekledi.
