Karaköy’deki İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bulunmuş Eşya Şefliği’nde muhafaza edilen ve aralarında katlanır basamaklı merdiven, gitar, diş kalıbı, elektrikli ısıtıcı, mikrodalga fırın, tekerlekli sandalye, bisiklet, bebek arabası ile zemzem suyunun da bulunduğu çok sayıda eşya, basın mensuplarına gösterildi.