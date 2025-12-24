AKOM ve MGM’den uyarı: 47 il için kar alarmı verildi

Türkiye, cuma gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 47 il için kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı.
1 Hava sıcaklıkları düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağını, hafta sonu ise mevsim normalleri altına inebileceğini duyurdu.
2 47 il için kar yağışı uyarısı
Öte yandan MGM, cumartesi günü 47 ilde görülebilecek kar yağışına karşı da uyardı.
3 AKOM, İstanbul için uyardı
AKOM, megakent İstanbul'da cuma gününden itibaren sıcaklıkların azalarak 10 derecenin altına düşeceğini açıkladı. Pazar akşam saatlerinden itibaren ise kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına, kar değerlerine gerileceği tahmin edildi.
4 İstanbul'a kar geliyor
AKOM, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kentte karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.