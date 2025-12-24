ARA
AKOM ve MGM’den uyarı: 47 il için kar alarmı verildi

Hava sıcaklıkları bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteorolojiden beklenen kar yağışı haberi geldi. MGM, cumartesi günü 47 il için kar yağışı uyarısı verirken, AKOM'da pazar akşam saatlerinde İstanbul'da kar beklendiğini duyurdu.


AKOM ve MGM'den uyarı: 47 il için kar alarmı verildi

Türkiye, cuma gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 47 il için kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı.

1 Hava sıcaklıkları düşecek

Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağını, hafta sonu ise mevsim normalleri altına inebileceğini duyurdu.
 

2 47 il için kar yağışı uyarısı

47 il için kar yağışı uyarısı

Öte yandan MGM, cumartesi günü 47 ilde görülebilecek kar yağışına karşı da uyardı.

3 AKOM, İstanbul için uyardı

AKOM, İstanbul için uyardı

AKOM, megakent İstanbul'da cuma gününden itibaren sıcaklıkların azalarak 10 derecenin altına düşeceğini açıkladı. Pazar akşam saatlerinden itibaren ise kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına, kar değerlerine gerileceği tahmin edildi.

4 İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

AKOM, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kentte karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.
