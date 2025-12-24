AKOM ve MGM’den uyarı: 47 il için kar alarmı verildi

Türkiye, cuma gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 47 il için kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı.