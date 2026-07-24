Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: "5 yıl içinde insan zekasını geçebilir"

Elon Musk, yapay zekanın katlanarak artan gelişim hızına vurgu yaparak, teknolojinin yaklaşık beş yıl içinde tüm insanların toplam zekasını geride bırakacağını tahmin ettiğini belirtti.

Yapay zekanın gelecekte insan becerilerini tamamen aşacağını ifade eden Musk, insan olmayı sürdürmek dışında yapay zekanın insanlardan daha iyi yapamayacağı neredeyse hiçbir şeyin kalmayacağını dile getirdi.

Gelişimin durdurulamaz bir boyuta ulaştığını belirten Musk, olası bir durdurma düğmesi olsa bile bunun basılmaması gerektiğini savundu. Kendi yaklaşımını "akışına bırakıp tadını çıkarmak" olarak özetleyen Musk, yapay zekayla ilişkili felaket veya yok oluş riskinin sıfır olmadığını, ancak en muhtemel senaryonun herkes için olağanüstü bir bolluk dönemi yaratılması olduğunu aktardı. Küresel bir nükleer savaş gibi büyük bir yıkım yaşanmadığı sürece insanların hayal ettiği her şeye erişebileceği bir refah çağının doğacağını kaydetti.



Karar alma süreçleri insanlardan çıkacak

İnsanlığın yapay zeka üzerindeki kontrolüne değinen Musk, önümüzdeki on yıl içinde insanların bu teknolojinin kontrolünü tamamen kaybedebileceğini söyledi. Kendisinden katbekat zeki bir süper zekayı kontrol edebileceğine inanmanın bir yanılsama olacağını ifade eden Musk, gelecekte insan ile yapay zeka arasındaki ilişkinin insan ile şempanze arasındaki ilişkiye benzer bir hal alabileceğini öne sürdü. Bu durumun robotların dünyayı ele geçirmesi anlamına gelmediğini, ancak karar alma süreçlerinde kontrolün insanlardan çıkacağını belirtti.

Güvenlik riski ve sektör içi iş birliği konularında da öneriler sunan Musk, hükümet müdahalelerinden ziyade öncü yapay zeka şirketlerinin kendi aralarında düzenli temas kurması gerektiğini ifade etti. Şirketlerin yeni modellerini kamuoyuna sunmadan önce rakip şirketler tarafından karşılıklı olarak incelemesinin ve olası risklerin sektör içinde tespit edilmesinin önemini vurguladı. Rakip firmaların birbirini denetlemesinin en etkili güvenlik mekanizması olacağını savunan Musk, devletlerin yalnızca şirketlerin hayati güvenlik uyarılarını göz ardı etmesi durumunda son çare olarak devreye girmesi gerektiğini söyledi.