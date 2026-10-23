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Anadolu Ajansı
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Bodrum'a 300 yolcusuyla geldi: 159 metrelik kruvaziyerin sonraki rotası belli oldu

Bahama bayrağı taşıyan "Star Legend" adlı kruvaziyer gemisi, 300 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Bodrum'a 300 yolcusuyla geldi: 159 metrelik kruvaziyerin sonraki rotası belli oldu

Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Muğla'ya gelen Bahama bayraklı "Star Legend" kruvaziyeri, 300 yolcusuyla Bodrum Limanı'na ulaştı. 159 metre uzunluğundaki gemi, limana yanaştı.

1 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi

Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi

Gemide, çoğu ABD'li 300 yolcu ile 203 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemleri sonrasında limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinin ardından Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'ni gezdi. Yolculardan bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.

2 Bir sonraki durak Santorini olacak

Bir sonraki durak Santorini olacak

Geminin sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı
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