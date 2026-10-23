Bodrum'a 300 yolcusuyla geldi: 159 metrelik kruvaziyerin sonraki rotası belli oldu

Gemide, çoğu ABD'li 300 yolcu ile 203 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemleri sonrasında limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinin ardından Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'ni gezdi. Yolculardan bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.