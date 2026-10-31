Hibrit oyun modeli yatırım aldı

Analog oyunların çekim gücü ile dijital ekosistemin ölçeklenme kabiliyetini tek bir çatı altında toplayan HOUF Games, önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Girişim; ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı liderliğinde, seçkin melek yatırımcılar ve stratejik fonların katılımıyla gerçekleşen ilk yatırım turunu 4 milyon dolar değerleme üzerinden tamamladı. Turun lider yatırımcılığını ŞirketOrtağım adına Altan Arslan üstlendi.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

Kendi geliştirdiği IP’ler üzerinden kutu oyunları, koleksiyon kartları ve dijital oyunlar odağında hibrit bir yapı kuran HOUF Games; Türkiye, Birleşik Krallık ve Almanya merkezli operasyonel yapısıyla uluslararası alanda öncü bir güç olmayı amaçlıyor. Erdem Öcal, Halil Çiftçi ve Ebubekir Kaplan tarafından kurulan girişim, geliştirdiği ilk oyunu "Nice to Know! Animals" ile Kickstarter’da yayına girdikten 5 dakika sonra yüzde 100 fonlama hedefine ulaşmıştı. Bugüne kadar ürettiği oyunlarla 42 farklı ülkedeki oyun severlere ulaşan şirket, ürün-pazar uyumunu küresel ölçekte doğruladı.

Küresel büyüme hedefi

Aldığı yatırımla IP portföyünü agresif bir şekilde genişletmeyi planlayan şirket; Birleşik Krallık, DACH ve Benelüks bölgelerindeki varlığını büyütmenin yanı sıra Uzakdoğu pazarını hedefleyen yeni oyun ve kart serilerini pazara sunmaya hazırlanıyor.

HOUF Games Kurucu Ortağı Ebubekir Kaplan, süreçle ilgili şunları söyledi: “Analogun zamansız gücüne ve derinliğine inanıyoruz, ancak dijitalin sınır tanımayan dominasyonunun da farkındayız. Türkiye’nin oyun sektöründeki gücünü, henüz keşfedilmemiş analog ekosistem perspektifinden dünyaya ulaştırma hedefindeyiz”

ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı Direktörü Sadık Köseoğlu ise görüşlerini şöyle aktardı: “ŞirketOrtağım olarak oyun sektöründeki ilk yatırımımızı HOUF Games’e yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kurucuların büyük bir titizlikle inşa ettiği hibrit modelin stratejik gücü bizleri fazlasıyla etkiledi.”