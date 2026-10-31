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Anadolu Ajansı
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Doğal gaz abonelerini ilgilendiriyor: 81 il için yeni tüketim limitleri belli oldu

BOTAŞ, konut abonelerini kapsayan kademeli doğal gaz fiyatlandırması çerçevesinde, 81 ilde kasım ve aralık ayları için uygulanacak tüketim limitlerini açıkladı.

Doğal gaz abonelerini ilgilendiriyor: 81 il için yeni tüketim limitleri belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut abonelerine yönelik kademeli doğal gaz fiyatlandırması kapsamında 81 ilde kasım ve aralık aylarında geçerli olacak tüketim sınırlarını duyurdu.

Kasım ayı doğal gaz tüketim limitleri belli oldu

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları belirlendi.

Buna göre, kasım ayında doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp oldu.

Aralık ayında ise söz konusu limitler, Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi.

İllere göre farklılık gösteren tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı doğal gaz tüketim limitlerinin tamamına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Anadolu Ajansı
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