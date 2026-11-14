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Anadolu Ajansı
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Borsa yükseldi, altın geriledi! İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 3,14, dolar/TL ise yüzde 0,42 yükselirken, gram altın yüzde 3,53 ve avro/TL yüzde 0,38 değer kaybetti.

Borsa yükseldi, altın geriledi! İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

Yatırım araçlarının bu haftaki performans tablosu netleşti. Buna göre, BIST 100 endeksi, en düşük 11.521,40 puanı ve en yüksek 11.842,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,14 artarak 11.842,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,53 düşüşle 6 bin 290 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,45 düşüşle 41 bin 448 liraya geriledi.

Borsa yükseldi, altın geriledi! İşte yatırım araçlarının haftalık performansı-1

Dolar yükseldi, avro düştü

Geçen hafta sonu 10 bin 750 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,20 düşüşle 10 bin 406 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,3690 liraya çıkarken, avro yüzde 0,38 düşüşle 55,7140 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,70, emeklilik fonları yüzde 1,05 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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