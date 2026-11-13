Fon Koordinasyon Kurulundan yeni açıklama: Tasfiye sürecinde 161 milyar liralık ödeme yapıldı, ara ödemeler devam edecek

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 10. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı toplantıda, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin son gelişmelerin ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, 22 Ekim 2026'da TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 itibarıyla yatırımcıların hesaplarına yatırılmaya başlandığı kaydedildi.
444 bin 893 yatırımcıya 161 milyar lira ödeme
İletişim Başkanlığının paylaştığı verilere göre, 13 Kasım 2026'da gerçekleştirilen ödemelerle birlikte olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerindeki toplam 119 fonda yer alan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar liralık ayni ve nakdi ödeme yapıldı.
Söz konusu yatırımcılardan 333 bin 493'ünün, ara ödemeler kapsamında net yatırım tutarlarının tamamını aldığı bildirildi.
Haksız kazanç elde edenler ödeme kapsamı dışında
Açıklamada, Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere ilgili kurumların yürüttüğü denetimlerde, piyasa bozucu faaliyetlerle haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen kişiler hakkında hukuki süreçlerin sürdüğü ifade edildi.
Denetimler sonucunda bu şekilde kazanç sağladığı tespit edilen kişilerin ara ödeme kapsamına alınmadığı belirtildi.
Ara ödemeler devam edecek
İletişim Başkanlığı, ara ödemelerin mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ulaşacak şekilde sürdürüleceğini bildirdi.
Önümüzdeki dönemde de tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda yatırımcılara yönelik ara ödemelere devam edileceği kaydedildi.