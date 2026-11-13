İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal edildi? İşte liste...

İstanbul'da şiddetini artıran lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO, fırtına nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Peki, 13 Kasım Cuma günü hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte son açıklamalar...

Şehir hatları iptal edilen seferleri duyurdu

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

Seferlerin gerçekleştirilemeyeceği hatlar şöyle sıralandı:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Sarıyer-Beykoz

Bostancı-Adalar Ring

Kabataş-Kadıköy-Adalar

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Uzun Boğaz Turu

Kısa Boğaz Turu

13 Kasım Cuma İDO iptal edilen seferler ve saatleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

17.45: Yenikapı-Yalova

17.45: Yalova-Yenikapı

18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

19.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

19.45: Yenikapı-Yalova

19.45: Yalova-Yenikapı

21.45: Yenikapı-Yalova

21.45: Yalova-Yenikapı

23.45: Yenikapı-Yalova

23.45: Yalova-Yenikapı

13 Kasım BUDO seferleri iptal mi? İşte iptal edilen seferler ve saatleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü İstanbul ile Bursa arasında yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler ve saatleri şöyle: