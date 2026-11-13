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Ekonomist
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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal edildi? İşte liste...

İstanbul'da etkisini gösteren lodos fırtınası deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Şehir Hatları, İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Peki, 13 Kasım Cuma günü hangi vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi? İşte iptal edilen seferlere ilişkin son durum...

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal edildi? İşte liste...

İstanbul'da şiddetini artıran lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO, fırtına nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Peki, 13 Kasım Cuma günü hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte son açıklamalar...

Şehir hatları iptal edilen seferleri duyurdu

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

Seferlerin gerçekleştirilemeyeceği hatlar şöyle sıralandı:

  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
  • Büyükada-Sedef Adası
  • Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
  • Beşiktaş-Adalar
  • Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
  • Sarıyer-Beykoz
  • Bostancı-Adalar Ring
  • Kabataş-Kadıköy-Adalar
  • Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
  • Uzun Boğaz Turu
  • Kısa Boğaz Turu

13 Kasım Cuma İDO iptal edilen seferler ve saatleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

  • 17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
  • 17.45: Yenikapı-Yalova
  • 17.45: Yalova-Yenikapı
  • 18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy
  • 18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
  • 18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
  • 18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
  • 19.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
  • 19.45: Yenikapı-Yalova
  • 19.45: Yalova-Yenikapı
  • 21.45: Yenikapı-Yalova
  • 21.45: Yalova-Yenikapı
  • 23.45: Yenikapı-Yalova
  • 23.45: Yalova-Yenikapı

13 Kasım BUDO seferleri iptal mi? İşte iptal edilen seferler ve saatleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü İstanbul ile Bursa arasında yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

  • 16.45: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 17.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 19.15: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 19.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
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