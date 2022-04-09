ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 35.85 ile İş GMYO ve yüzde 29.48 ile Odaş Elektrik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.29 ve yüzde 3.02 ile Migros Ticaret ve Karsan Otomotiv hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 21.52 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 17.91 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.29 yükselişle 2,393 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 162 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 47.17 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyorRSI göstergesi 82.98 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 109.63 seviyesinde.

CCI göstergesinin 166.34 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,371 ve 2,349 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,405 ve 2,417 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.18 baz puan azalarak yüzde 36.72 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 25.43 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

HACİMLİ ÇIKIYOR

8.5 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 8.50 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 9.70 seviyesini test edebilir. 8.50 seviyesinin altına kayması halinde 7.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.35-7.25

Satım aralığı: 9.70-11.10

Yabancı Payı (%) : 46.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.99 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

HACİMLİ ÇIKIYOR

27.64 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 27.64 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 30.50 seviyesini test edebilir. 27.64 seviyesinin altına kayması halinde 23.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.10-20.30

Satım aralığı: 30.50-31.25

Yabancı Payı (%) : 10.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

ARÇELİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 59.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 63 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 67.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 57.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.50-54.00

Satım aralığı: 67.00-67.50

Yabancı Payı (%) : 25.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 3.33 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 3.58 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 3.80 seviyesine yönelebilir. 3.58 seviyesinin altında kapanışlarda 3.38 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.38-3.06

Satım aralığı: 3.80-3.94

Yabancı Payı (%) : 25.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

İZLENMELİ

1780 – 1851.8 aralığında hareket eden hisse 1808 seviyesinin altında kapanışlarda 1760.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1808 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1845.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1,760.00-1,740.00

Satım aralığı: 1,845.00-1,865.00

Yabancı Payı (%) : 6.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.40-14.60

Satım aralığı: 16.90-17.00

Yabancı Payı (%) : 51.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

YÜKSELİŞTE

5.38 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 5.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.05 seviyesine yönelebilir. 5.38 seviyesinin altına sarkmalarda ise 4.78 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.78-4.72

Satım aralığı: 6.05-6.73

Yabancı Payı (%) : 1.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

HEKTAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 21.8 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 17.40 seviyesinde bulunurken direnç 25.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.40-15.30

Satım aralığı: 25.50-26.50

Yabancı Payı (%) : 8.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

27.06-28.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.26 seviyesinin altında kapanışlarda 26.75 seviyesine gerileyebilir. 27.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.75-23.30

Satım aralığı: 27.75-31.25

Yabancı Payı (%) : 11.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 38.6243457286398 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 41.24 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 43.75 seviyesine yönelebilir. 41.24 seviyesinin altında kapanışlarda 36.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.75-33.75

Satım aralığı: 43.75-45.00

Yabancı Payı (%) : 66.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.74 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 26.52 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 28.26 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 29.75 seviyesine yönelebilir. 28.26 seviyesinin altında kapanışlarda 26.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.00-23.70

Satım aralığı: 29.75-31.00

Yabancı Payı (%) : 28.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.03 puan arttı.

KOZA ALTIN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 145.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 152.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 159.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 144.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 144.00-134.00

Satım aralığı: 159.00-164.00

Yabancı Payı (%) : 26.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.42 puan arttı.

KARDEMİR (D)

İZLENMELİ

15.47 – 16.12 aralığında hareket eden hisse 15.76 seviyesinin altında kapanışlarda 15.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 16.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.20-13.50

Satım aralığı: 16.20-17.70

Yabancı Payı (%) : 27.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.28 puan arttı.

MİGROS TİCARET

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.48 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 45.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 47.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 45.00-41.75

Satım aralığı: 47.25-49.50

Yabancı Payı (%) : 33.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

PETKİM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 9.46 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.00-8.45

Satım aralığı: 10.80-10.90

Yabancı Payı (%) : 15.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 106 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 117.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 100.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 100.00-100.00

Satım aralığı: 117.00-125.00

Yabancı Payı (%) : 37.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 16.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.80 seviyesindeki dirence yönelebilir. 18.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.70-15.50

Satım aralığı: 20.80-21.50

Yabancı Payı (%) : 56.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.