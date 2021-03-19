Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 21,94 puan azalarak 1.528,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,40 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.548,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.511,29, en yüksek 1.553,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 düşüşle 1.528,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,47, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,72 puan ve yüzde 2,14 gerileyerek 1.591,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 80’i geriledi. Ford Otomotiv, Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Vestel Elektronik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ford Otosan 2.558.117.763 Petkim 1.707.610.563 Türk Hava Yolları 1.531.787.835 Garanti Bankası 1.235.533.828 Vestel 1.160.606.949 Şişe Cam 1.123.384.736 Kardemir (D) 930.274.801 Koza Altın 728.068.117 Odaş Elektrik 670.339.046 Ereğli Demir Çelik 629.468.854 Emlak Konut GMYO 573.716.507 Turkcell 528.623.327 Bim Mağazalar 484.498.062 Akbank 466.138.753 Vakıflar Bankası 454.245.349 Otokar 436.592.764 Yapı ve Kredi Bankası 412.060.200 Sasa Polyester 407.233.952 Tüpraş 358.378.091 ASELSAN 354.876.084

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

orsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 31,64 29,16 8,50 Ford Otosan 228,40 212,00 7,74 Alcatel Lucent Teletaş 33,76 32,92 2,55 Deva Holding 29,80 29,06 2,55 Torunlar GMYO 3,79 3,70 2,43 Ege Endüstri 1.724,50 1.688,10 2,16 Şok Marketler Ticaret 13,69 13,41 2,09 Gübre Fabrikaları 77,40 75,85 2,04 Özak GMYO 5,29 5,19 1,93 Logo Yazılım 170,40 167,30 1,85 Enerjisa Enerji 11,92 11,71 1,79 Aksa 17,29 17,00 1,71 Ülker Bisküvi 24,64 24,30 1,40 Yataş 17,39 17,20 1,10 Hektaş 29,90 29,64 0,88 Bim Mağazalar 72,00 71,65 0,49 Tofaş Oto Fabrikası 37,00 36,86 0,38 Bera Holding 22,76 22,70 0,26 Alarko Holding 12,04 12,02 0,17 Alkim Kimya 17,73 17,72 0,06

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,76 4,02 -6,47 Albaraka Türk 1,87 1,99 -6,03 Türkiye Sigorta 6,56 6,91 -5,07 İskenderun Demir Çelik 12,34 12,98 -4,93 Tat Gıda 10,18 10,67 -4,59 TAV Havalimanları 24,00 25,12 -4,46 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,14 -4,39 Sabancı Holding 9,99 10,42 -4,13 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,63 1,70 -4,12 Akiş GMYO 2,22 2,31 -3,90 Borusan Mannesmann 30,92 32,12 -3,74 Türk Telekom 7,67 7,96 -3,64 Yapı ve Kredi Bankası 2,65 2,75 -3,64 MLP Sağlık 24,00 24,90 -3,61 Tekfen Holding 16,19 16,79 -3,57 Koç Holding 22,94 23,78 -3,53 GSD Holding 2,25 2,33 -3,43 Kardemir (D) 7,33 7,59 -3,43 İş GMYO 2,08 2,15 -3,26 Emlak Konut GMYO 2,10 2,17 -3,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)