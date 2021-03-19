Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 21,94 puan azalarak 1.528,99 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 2,40 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.548,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.511,29, en yüksek 1.553,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 düşüşle 1.528,99 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,47, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,72 puan ve yüzde 2,14 gerileyerek 1.591,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 80’i geriledi. Ford Otomotiv, Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Vestel Elektronik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|2.558.117.763
|Petkim
|1.707.610.563
|Türk Hava Yolları
|1.531.787.835
|Garanti Bankası
|1.235.533.828
|Vestel
|1.160.606.949
|Şişe Cam
|1.123.384.736
|Kardemir (D)
|930.274.801
|Koza Altın
|728.068.117
|Odaş Elektrik
|670.339.046
|Ereğli Demir Çelik
|629.468.854
|Emlak Konut GMYO
|573.716.507
|Turkcell
|528.623.327
|Bim Mağazalar
|484.498.062
|Akbank
|466.138.753
|Vakıflar Bankası
|454.245.349
|Otokar
|436.592.764
|Yapı ve Kredi Bankası
|412.060.200
|Sasa Polyester
|407.233.952
|Tüpraş
|358.378.091
|ASELSAN
|354.876.084
BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
orsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|31,64
|29,16
|8,50
|Ford Otosan
|228,40
|212,00
|7,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,76
|32,92
|2,55
|Deva Holding
|29,80
|29,06
|2,55
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,70
|2,43
|Ege Endüstri
|1.724,50
|1.688,10
|2,16
|Şok Marketler Ticaret
|13,69
|13,41
|2,09
|Gübre Fabrikaları
|77,40
|75,85
|2,04
|Özak GMYO
|5,29
|5,19
|1,93
|Logo Yazılım
|170,40
|167,30
|1,85
|Enerjisa Enerji
|11,92
|11,71
|1,79
|Aksa
|17,29
|17,00
|1,71
|Ülker Bisküvi
|24,64
|24,30
|1,40
|Yataş
|17,39
|17,20
|1,10
|Hektaş
|29,90
|29,64
|0,88
|Bim Mağazalar
|72,00
|71,65
|0,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,00
|36,86
|0,38
|Bera Holding
|22,76
|22,70
|0,26
|Alarko Holding
|12,04
|12,02
|0,17
|Alkim Kimya
|17,73
|17,72
|0,06
BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,76
|4,02
|-6,47
|Albaraka Türk
|1,87
|1,99
|-6,03
|Türkiye Sigorta
|6,56
|6,91
|-5,07
|İskenderun Demir Çelik
|12,34
|12,98
|-4,93
|Tat Gıda
|10,18
|10,67
|-4,59
|TAV Havalimanları
|24,00
|25,12
|-4,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,14
|-4,39
|Sabancı Holding
|9,99
|10,42
|-4,13
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,63
|1,70
|-4,12
|Akiş GMYO
|2,22
|2,31
|-3,90
|Borusan Mannesmann
|30,92
|32,12
|-3,74
|Türk Telekom
|7,67
|7,96
|-3,64
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,65
|2,75
|-3,64
|MLP Sağlık
|24,00
|24,90
|-3,61
|Tekfen Holding
|16,19
|16,79
|-3,57
|Koç Holding
|22,94
|23,78
|-3,53
|GSD Holding
|2,25
|2,33
|-3,43
|Kardemir (D)
|7,33
|7,59
|-3,43
|İş GMYO
|2,08
|2,15
|-3,26
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|2,17
|-3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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