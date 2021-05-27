Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 12,03 puan azalarak 1.415,03 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.411,46, en yüksek 1.428,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 1.415,03 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021 Nefes Kredisi kimlere verilecek? Tarih, faiz oranı… Detaylar belli oldu
- Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı: Birinci değişmedi, işte ilk 100
29 HİSSE PRİM YAPTI, 66’SI GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,75 puan ve yüzde 1,31 düşüşle 1.489,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29’u prim yaptı, 66’sı geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde açıklanacak güven endeksleri, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ALTIN
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 514 bin 600 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4264 lira, satışta 8,4602 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4271 lira, satışta 8,4609 lira olarak belirlemişti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.250.923.769
|Garanti Bankası
|1.383.329.751
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.084.223.053
|Sabancı Holding
|890.970.125
|Ereğli Demir Çelik
|692.222.137
|Koza Altın
|590.982.383
|Tüpraş
|577.526.778
|Kardemir (D)
|522.796.273
|Karsan Otomotiv
|515.403.127
|Petkim
|462.904.219
|Pegasus
|436.007.634
|Emlak Konut GMYO
|418.188.608
|Şişe Cam
|412.890.658
|Bim Mağazalar
|395.221.925
|Akbank
|376.554.555
|Turkcell
|362.942.773
|İpek Doğal Enerji
|348.448.835
|Koç Holding
|341.628.381
|Koza Madencilik
|335.225.610
|SASA Polyester
|323.654.285
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,70
|5,42
|5,17
|Konya Çimento
|901,50
|860,00
|4,83
|Ülker Bisküvi
|22,50
|21,52
|4,55
|Esenboğa Elektrik
|28,10
|27,00
|4,07
|Hektaş
|9,54
|9,19
|3,81
|Pegasus
|82,00
|79,25
|3,47
|Enerjisa Enerji
|10,97
|10,70
|2,52
|Aksa
|16,66
|16,29
|2,27
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,53
|17,15
|2,22
|Torunlar GMYO
|3,31
|3,24
|2,16
|Ford Otosan
|172,30
|168,70
|2,13
|Verusa Holding
|58,00
|56,85
|2,02
|Coca Cola İçecek
|79,00
|77,88
|1,44
|Jantsa Jant Sanayi
|86,40
|85,20
|1,41
|Aksa Enerji
|13,14
|12,99
|1,15
|GSD Holding
|1,79
|1,77
|1,13
|Bera Holding
|27,18
|26,90
|1,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,24
|27,98
|0,93
|Gübre Fabrikaları
|63,10
|62,55
|0,88
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,23
|0,81
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|31,42
|32,90
|-4,50
|Fenerbahçe Futbol
|31,46
|32,84
|-4,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,29
|7,57
|-3,70
|Karsan Otomotiv
|4,68
|4,85
|-3,51
|Türkiye Sınai Kalkınma Banası
|1,32
|1,36
|-2,94
|Deva Holding
|26,08
|26,80
|-2,69
|Yataş
|16,46
|16,89
|-2,55
|Koç Holding
|18,21
|18,67
|-2,46
|Tüpraş
|96,80
|99,20
|-2,42
|Kartonsan
|58,60
|59,95
|-2,25
|Mavi Giyim
|48,98
|50,05
|-2,14
|Akiş GMYO
|1,84
|1,88
|-2,13
|Koza Madencilik
|16,24
|16,59
|-2,11
|Bim Mağazalar
|60,45
|61,75
|-2,11
|Garanti Bankası
|7,96
|8,13
|-2,09
|Tekfen Holding
|15,14
|15,46
|-2,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,02
|-1,96
|Nuh Çimento
|49,02
|49,98
|-1,92
|Good-Year
|7,16
|7,30
|-1,92
|Albaraka Türk
|1,58
|1,61
|-1,86
Bir cevap yazın