Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 12,03 puan azalarak 1.415,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.411,46, en yüksek 1.428,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 1.415,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

29 HİSSE PRİM YAPTI, 66’SI GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,75 puan ve yüzde 1,31 düşüşle 1.489,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29’u prim yaptı, 66’sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde açıklanacak güven endeksleri, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 514 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4264 lira, satışta 8,4602 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4271 lira, satışta 8,4609 lira olarak belirlemişti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.250.923.769 Garanti Bankası 1.383.329.751 Yapı ve Kredi Bankası 1.084.223.053 Sabancı Holding 890.970.125 Ereğli Demir Çelik 692.222.137 Koza Altın 590.982.383 Tüpraş 577.526.778 Kardemir (D) 522.796.273 Karsan Otomotiv 515.403.127 Petkim 462.904.219 Pegasus 436.007.634 Emlak Konut GMYO 418.188.608 Şişe Cam 412.890.658 Bim Mağazalar 395.221.925 Akbank 376.554.555 Turkcell 362.942.773 İpek Doğal Enerji 348.448.835 Koç Holding 341.628.381 Koza Madencilik 335.225.610 SASA Polyester 323.654.285

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 5,70 5,42 5,17 Konya Çimento 901,50 860,00 4,83 Ülker Bisküvi 22,50 21,52 4,55 Esenboğa Elektrik 28,10 27,00 4,07 Hektaş 9,54 9,19 3,81 Pegasus 82,00 79,25 3,47 Enerjisa Enerji 10,97 10,70 2,52 Aksa 16,66 16,29 2,27 İş Yatırım Menkul Değerler 17,53 17,15 2,22 Torunlar GMYO 3,31 3,24 2,16 Ford Otosan 172,30 168,70 2,13 Verusa Holding 58,00 56,85 2,02 Coca Cola İçecek 79,00 77,88 1,44 Jantsa Jant Sanayi 86,40 85,20 1,41 Aksa Enerji 13,14 12,99 1,15 GSD Holding 1,79 1,77 1,13 Bera Holding 27,18 26,90 1,04 Tofaş Oto Fabrikası 28,24 27,98 0,93 Gübre Fabrikaları 63,10 62,55 0,88 Çemaş Döküm 1,24 1,23 0,81

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: