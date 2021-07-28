Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,20 puan artarak 1.360,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,76 puan ve yüzde 0,06 kayıpla 1.358,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.355,23, en yüksek 1.367,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.360,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

43 HİSSE PRİM YAPTI, 50’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,40 puan ve yüzde 0,03 azalarak 1.459,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 50’si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 691.724.973 Türk Hava Yolları 674.622.105 Kardemir (D) 597.824.250 Petkim 586.871.831 Ereğli Demir Çelik 553.375.763 Karsan Otomotiv 342.503.701 Yapı ve Kredi Bank. 339.093.740 Şişe Cam 327.204.182 Aselsan 297.327.141 TAV Havalimanları 281.443.322 Akbank 270.826.687 Sasa Polyester 261.050.354 Tüpraş 240.405.317 Koza Altın 239.591.956 Doğan Holding 236.210.760 Koç Holding 193.737.577 Pegasus 163.114.620 Borusan Mannesmann 161.861.517 Ford Otosan 150.919.783 Tofaş Oto. Fab. 145.935.346

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 53,70 49,84 7,74 Kordsa Teknik Tekstil 23,00 21,46 7,18 Borusan Mannesmann 25,74 24,28 6,01 Brisa 22,68 21,80 4,04 Borusan Yat. Paz. 302,40 291,10 3,88 Karsan Otomotiv 4,07 3,95 3,04 Eczacıbaşı Yatırım 38,32 37,24 2,90 Türkiye Sigorta 4,68 4,57 2,41 Aksa 16,12 15,79 2,09 Net Holding 3,98 3,90 2,05 Nuh Çimento 37,90 37,14 2,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,03 6,89 2,03 Otokar 284,60 279,00 2,01 İndeks Bilgisayar 6,17 6,05 1,98 Erbosan 139,10 136,50 1,90 Migros Ticaret 34,02 33,46 1,67 Tofaş Oto. Fab. 32,28 31,84 1,38 Türk Traktör 168,90 166,60 1,38 Kerevitaş Gıda 4,43 4,37 1,37 Ereğli Demir Çelik 18,73 18,48 1,35

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 21,92 22,88 -4,20 Zorlu Enerji 1,76 1,82 -3,30 Vestel Beyaz Eşya 45,68 47,00 -2,81 Selçuk Ecza Deposu 8,25 8,45 -2,37 Çemaş Döküm 1,18 1,20 -1,67 Gübre Fabrik. 49,04 49,80 -1,53 Gözde Girişim 5,23 5,31 -1,51 Ülker Bisküvi 19,72 20,02 -1,50 Sasa Polyester 29,10 29,54 -1,49 Logo Yazılım 36,80 37,30 -1,34 Torunlar GMYO 3,30 3,34 -1,20 TAV Havalimanları 22,58 22,82 -1,05 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,99 -1,01 Parsan 27,78 28,06 -1,00 Enka İnşaat 9,25 9,34 -0,96 Vestel 31,58 31,88 -0,94 Anadolu Efes 21,90 22,08 -0,82 T.S.K.B. 1,22 1,23 -0,81 Konya Çimento 895,00 902,20 -0,80 Akbank 5,10 5,14 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)