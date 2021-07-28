Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,20 puan artarak 1.360,75 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 0,76 puan ve yüzde 0,06 kayıpla 1.358,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.355,23, en yüksek 1.367,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.360,75 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.
43 HİSSE PRİM YAPTI, 50’Sİ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,40 puan ve yüzde 0,03 azalarak 1.459,78 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 50’si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|691.724.973
|Türk Hava Yolları
|674.622.105
|Kardemir (D)
|597.824.250
|Petkim
|586.871.831
|Ereğli Demir Çelik
|553.375.763
|Karsan Otomotiv
|342.503.701
|Yapı ve Kredi Bank.
|339.093.740
|Şişe Cam
|327.204.182
|Aselsan
|297.327.141
|TAV Havalimanları
|281.443.322
|Akbank
|270.826.687
|Sasa Polyester
|261.050.354
|Tüpraş
|240.405.317
|Koza Altın
|239.591.956
|Doğan Holding
|236.210.760
|Koç Holding
|193.737.577
|Pegasus
|163.114.620
|Borusan Mannesmann
|161.861.517
|Ford Otosan
|150.919.783
|Tofaş Oto. Fab.
|145.935.346
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|53,70
|49,84
|7,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,00
|21,46
|7,18
|Borusan Mannesmann
|25,74
|24,28
|6,01
|Brisa
|22,68
|21,80
|4,04
|Borusan Yat. Paz.
|302,40
|291,10
|3,88
|Karsan Otomotiv
|4,07
|3,95
|3,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,32
|37,24
|2,90
|Türkiye Sigorta
|4,68
|4,57
|2,41
|Aksa
|16,12
|15,79
|2,09
|Net Holding
|3,98
|3,90
|2,05
|Nuh Çimento
|37,90
|37,14
|2,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|6,89
|2,03
|Otokar
|284,60
|279,00
|2,01
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|6,05
|1,98
|Erbosan
|139,10
|136,50
|1,90
|Migros Ticaret
|34,02
|33,46
|1,67
|Tofaş Oto. Fab.
|32,28
|31,84
|1,38
|Türk Traktör
|168,90
|166,60
|1,38
|Kerevitaş Gıda
|4,43
|4,37
|1,37
|Ereğli Demir Çelik
|18,73
|18,48
|1,35
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|21,92
|22,88
|-4,20
|Zorlu Enerji
|1,76
|1,82
|-3,30
|Vestel Beyaz Eşya
|45,68
|47,00
|-2,81
|Selçuk Ecza Deposu
|8,25
|8,45
|-2,37
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,20
|-1,67
|Gübre Fabrik.
|49,04
|49,80
|-1,53
|Gözde Girişim
|5,23
|5,31
|-1,51
|Ülker Bisküvi
|19,72
|20,02
|-1,50
|Sasa Polyester
|29,10
|29,54
|-1,49
|Logo Yazılım
|36,80
|37,30
|-1,34
|Torunlar GMYO
|3,30
|3,34
|-1,20
|TAV Havalimanları
|22,58
|22,82
|-1,05
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,99
|-1,01
|Parsan
|27,78
|28,06
|-1,00
|Enka İnşaat
|9,25
|9,34
|-0,96
|Vestel
|31,58
|31,88
|-0,94
|Anadolu Efes
|21,90
|22,08
|-0,82
|T.S.K.B.
|1,22
|1,23
|-0,81
|Konya Çimento
|895,00
|902,20
|-0,80
|Akbank
|5,10
|5,14
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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