Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2,99 puan artarak 1.434,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,82 puan ve yüzde 0,13 kazançla 1.433,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.425,06, en yüksek 1.440,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 1.434,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

35 HİSSE PRİM YAPTI, 62’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,33 artarak 1.544,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35’i prim yaptı, 62’si geriledi. Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik , Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.187.790.942 Şişe Cam 939.801.779 Türk Hava Yolları 835.797.024 Ereğli Demir Çelik 720.231.220 Sasa Polyester 705.092.118 Akbank 525.287.908 Kardemir (D) 500.962.203 Koza Altın 482.264.479 Tüpraş 419.585.680 Yapı ve Kredi Bank. 406.363.473 Ford Otosan 339.080.585 Petkim 337.209.781 İş Bankası (C) 309.193.222 Otokar 272.081.582 Bim Mağazalar 259.128.215 Tofaş Oto. Fab. 243.349.218 Emlak Konut GMYO 242.433.593 Aselsan 227.300.250 Turkcell 209.802.665 Arçelik 200.817.399

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,62 1,52 6,58 Otokar 342,30 330,20 3,66 TAV Havalimanları 22,50 21,74 3,50 Çimsa 25,20 24,50 2,86 Gözde Girişim 5,78 5,62 2,85 Şok Marketler Ticaret 12,01 11,68 2,83 Borusan Yat. Paz. 315,10 306,80 2,71 Tofaş Oto. Fab. 38,52 37,58 2,50 Ege Endüstri 1.345,20 1.314,90 2,30 Ereğli Demir Çelik 20,80 20,38 2,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 7,20 1,94 Kordsa Teknik Tekstil 24,24 23,80 1,85 Netaş Telekom. 20,44 20,10 1,69 Şişe Cam 8,00 7,87 1,65 Brisa 24,40 24,06 1,41 Global Yat. Holding 2,30 2,27 1,32 Enka İnşaat 9,49 9,39 1,06 Pegasus 69,50 68,85 0,94 Kerevitaş Gıda 4,60 4,56 0,88 Turkcell 15,38 15,25 0,85

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hedef Girişim 2,71 2,84 -4,58 İş Fin.Kir. 3,11 3,24 -4,01 Çemaş Döküm 1,31 1,36 -3,68 Esenboğa Elektrik 30,20 31,02 -2,64 Torunlar GMYO 3,49 3,57 -2,24 Galatasaray Sportif 3,72 3,80 -2,11 MLP Sağlık 24,40 24,92 -2,09 İpek Doğal Enerji 11,95 12,20 -2,05 Koza Madencilik 13,92 14,18 -1,83 Ford Otosan 177,30 180,40 -1,72 Deva Holding 25,86 26,30 -1,67 Zorlu Enerji 1,78 1,81 -1,66 Koza Altın 107,70 109,50 -1,64 Akbank 5,43 5,52 -1,63 Selçuk Ecza Deposu 8,62 8,76 -1,60 İndeks Bilgisayar 6,34 6,44 -1,55 Logo Yazılım 37,66 38,24 -1,52 Net Holding 3,93 3,99 -1,50 Odaş Elektrik 1,37 1,39 -1,44 Coca Cola İçecek 86,30 87,50 -1,37

​​​​​​​​​​​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)