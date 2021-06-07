Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,19 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

75 HİSSE PRİM YAPTI, 23’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,98 puan ve yüzde 1,18 yükselişle 1.545,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 23’ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın, “daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı” yönündeki söyleminin piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Japonya’da büyüme, Almanya’da ZEW endeksleri, ABD’de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 525 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6141 lira, satışta 8,6486 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6759 lira, satışta 8,7106 lira olarak belirlemişti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.577.517.146 Türk Hava Yolları 1.352.281.873 Koza Altın 805.977.562 Şişe Cam 690.664.528 Kardemir (D) 624.265.668 ASELSAN 524.885.281 Yapı ve Kredi Bankası 423.983.964 Tüpraş 418.872.358 Emlak Konut GMYO 387.749.140 TAV Havalimanları 371.876.129 SASA Polyester 362.019.693 Koza Madencilik 357.741.680 Petkim 354.119.797 Akbank 342.274.398 Karsan Otomotiv 341.029.762 Ereğli Demir Çelik 313.044.588 İş Bankası (C) 263.268.012 Halkbank 260.220.278 Sabancı Holding 241.657.076 Vakıflar Bankası 240.811.977

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 93,00 86,60 7,39 Esenboğa Elektrik 33,12 31,04 6,70 Coca Cola İçecek 82,70 79,00 4,68 İhlas Gayrimenkul 1,19 1,14 4,39 Koza Altın 125,30 120,80 3,73 İhlas Holding 0,63 0,61 3,28 Sabancı Holding 9,48 9,24 2,60 Otokar 310,00 302,20 2,58 ASELSAN 15,46 15,08 2,52 Garanti Bankası 8,29 8,10 2,35 Türk Telekom 7,24 7,08 2,26 Tekfen Holding 15,51 15,18 2,17 Anadolu Efes 23,30 22,82 2,10 GSD Holding 1,96 1,92 2,08 Akiş GMYO 1,96 1,92 2,08 Bursa Çimento 3,93 3,85 2,08 Halkbank 4,92 4,82 2,07 Emlak Konut GMYO 1,99 1,95 2,05 Parsan 29,86 29,26 2,05 İş Bankası (C) 5,28 5,18 1,93

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: