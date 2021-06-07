Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,98 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,19 ile turizm oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.
75 HİSSE PRİM YAPTI, 23’Ü GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,98 puan ve yüzde 1,18 yükselişle 1.545,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 23’ü geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın, “daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı” yönündeki söyleminin piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.
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YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Japonya’da büyüme, Almanya’da ZEW endeksleri, ABD’de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ALTIN, DÖVİZ
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 525 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6141 lira, satışta 8,6486 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6759 lira, satışta 8,7106 lira olarak belirlemişti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.577.517.146
|Türk Hava Yolları
|1.352.281.873
|Koza Altın
|805.977.562
|Şişe Cam
|690.664.528
|Kardemir (D)
|624.265.668
|ASELSAN
|524.885.281
|Yapı ve Kredi Bankası
|423.983.964
|Tüpraş
|418.872.358
|Emlak Konut GMYO
|387.749.140
|TAV Havalimanları
|371.876.129
|SASA Polyester
|362.019.693
|Koza Madencilik
|357.741.680
|Petkim
|354.119.797
|Akbank
|342.274.398
|Karsan Otomotiv
|341.029.762
|Ereğli Demir Çelik
|313.044.588
|İş Bankası (C)
|263.268.012
|Halkbank
|260.220.278
|Sabancı Holding
|241.657.076
|Vakıflar Bankası
|240.811.977
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|93,00
|86,60
|7,39
|Esenboğa Elektrik
|33,12
|31,04
|6,70
|Coca Cola İçecek
|82,70
|79,00
|4,68
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|1,14
|4,39
|Koza Altın
|125,30
|120,80
|3,73
|İhlas Holding
|0,63
|0,61
|3,28
|Sabancı Holding
|9,48
|9,24
|2,60
|Otokar
|310,00
|302,20
|2,58
|ASELSAN
|15,46
|15,08
|2,52
|Garanti Bankası
|8,29
|8,10
|2,35
|Türk Telekom
|7,24
|7,08
|2,26
|Tekfen Holding
|15,51
|15,18
|2,17
|Anadolu Efes
|23,30
|22,82
|2,10
|GSD Holding
|1,96
|1,92
|2,08
|Akiş GMYO
|1,96
|1,92
|2,08
|Bursa Çimento
|3,93
|3,85
|2,08
|Halkbank
|4,92
|4,82
|2,07
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Parsan
|29,86
|29,26
|2,05
|İş Bankası (C)
|5,28
|5,18
|1,93
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,07
|2,12
|-2,36
|İndeks Bilgisayar
|6,40
|6,51
|-1,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,85
|16,12
|-1,67
|Zorlu Enerji
|2,03
|2,06
|-1,46
|MLP Sağlık
|21,82
|22,12
|-1,36
|Aksa Enerji
|13,41
|13,58
|-1,25
|Ford Otosan
|176,80
|179,00
|-1,23
|Hektaş
|9,00
|9,11
|-1,21
|Bera Holding
|23,42
|23,68
|-1,10
|Brisa
|22,40
|22,62
|-0,97
|Petkim
|6,26
|6,32
|-0,95
|Enerjisa Enerji
|10,77
|10,84
|-0,65
|Bagfaş
|24,26
|24,40
|-0,57
|Nuh Çimento
|46,00
|46,26
|-0,56
|TAV Havalimanları
|25,84
|25,96
|-0,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|7,25
|-0,41
|Bim Mağazalar
|61,95
|62,20
|-0,40
|Karsan Otomotiv
|3,90
|3,91
|-0,26
|Türk Traktör
|183,50
|183,90
|-0,22
|Konya Çimento
|831,50
|833,30
|-0,22
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