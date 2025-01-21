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Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün 2 şirket bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında KAP'a açıklama yaptı. İşte o şirketler:

21 Ocak 2025 | 09:23
Son Güncellenme: 21 Ocak 2025 | 09:23
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 1.000 .000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 330.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 660.000.000 TL bedelli sermaye artırımı yapılmak suretiyle %200 artırılarak 990.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvrulmuş olup, başvuruda yer alan "Taslak İzahname" ekte sunulmuştur.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.01.2025 tarihli kararı çerçevesinde; Şirketimizin 15.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.500.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 2.500.000.000-TL artırılarak 5.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2025 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.
 

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SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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Borsa haftaya yükselişle başladı
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 6 şirket
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
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