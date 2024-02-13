Borsa günü düşüşle tamamladı: Analist yorumu, yarının verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 180,57 puan azalarak 8.994,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 42,88 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.217,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.994,00, en yüksek 9.217,45 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 8.994,00 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 2,96, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 173,14 puan ve yüzde 1,78 kayıpla 9.545,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 86'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

1 ANALİST YORUMU NE? ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları öteledi. Bu gelişmelerle, Fed'in mayısta politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik ihtimal yüzde 33 seviyesine geriledi. Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların devam ettiğini, açıklanan enflasyon verisiyle birlikte risk iştahının azaldığını belirtti.

2 YARIN HANGİ VERİLER VAR? Yarın yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, İngiltere'de sanayi üretiminin takip edilecek.

3 DESTEK/DİRENÇ Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 8.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.