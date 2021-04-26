Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 değer kazanarak 1.364,41 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,26 puan artışla 1.364,41 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,87 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 5,55 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD’de dayanıklı mal siparişleri verisinin izleneceğini ifade ederek, haftanın veri gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı Enflasyon Raporu ile ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararlarının öne çıktığını söyledi.

Bu hafta yurt içinde açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğine işaret eden analistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin de izleneceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.